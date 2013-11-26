Иллюстративное фото с сайта kominternovo.com Иллюстративное фото с сайта kominternovo.com Наблюдающийся в последние годы резкий рост строительных работ в Актюбинской области, привел к тому, что участились случаи незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). Строительные компании, стремясь снизить стоимость работ, добывают песок, глину, гравий, щебень, бутовый камень и другие инертные материалы на заброшенных, отработанных карьерах, не имея разрешительных документов, сообщили корреспонденту портала «Мой ГОРОД» в департаменте экологии по Актюбинской области. Нарушается не только природоохранное законодательство, но и наносится ущерб качеству возводимых объектов, поскольку не проводится достаточное изучение свойств извлекаемых материалов. Между тем, незаконно добытые полезные ископаемые используются  для ремонта, а также строительства новых автодорог, производственных, общественных и жилых зданий. В текущем году за незаконную добычу ОПИ актюбинскими экологами наложено 9 административных штрафов. В том числе оштрафовано ТОО «Актобе ГорДорСтрой» - предприятие, ежегодно ремонтирующее и строящее городские дороги, пренебрегло нормами природоохранного законодательства и предприятие принадлежащее государству - АФ РГП «Казводхоз» - строившее плотину на незаконно добытом бутовом камне. Учитывая, что подобные нарушения выявляются все чаще, в департаменте экологии созданы рабочие группы по контролю за незаконной добычей ОПИ. Кроме того, экологи намерены бороться с нарушителями совместно с природоохранными прокурорами, полицией и рядом других госорганов, отвечающими за экологическую безопасность. Недавно они встретились за «круглым столом», где наметили меры и пути взаимодействия в пресечении незаконной добычи  ОПИ на территории Актюбинской области.