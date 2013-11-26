Сотрудники АФП и департаментов финансовой полиции Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей в результате масштабной операции нейтрализовали ОПГ, занимавшуюся незаконным оборотом нефти в 2012-2013 г.г. За указанный период ОПГ из 8 граждан Казахстана и 2 граждан Республики Молдова похитили почти 739 тонн нефти из законсервированных месторождений в Актюбинской области. По данным финполиции, лидер данной ОПГи его подельникдо задержания пытались прекратить проверку деятельности преступной группы путем дачи взятки сотрудникам финансовой полиции. В отношении КАМАЛУТДИНОВА и ИЗИМОВА возбуждены уголовные дела по факту дачи взятки сотрудникам финансовой полиции Атырауской области в сумме 755 тыс.тенге, а также по факту дачи взятки сотрудникам финансовой полиции Актюбинской области в сумме 630 тыс.тенге за прекращение проверки и дальнейшее покровительство ОПГ. Кроме того, 4 ноября в отношении одного из активных членов данной ОПГ ИЗИМОВА возбуждено уголовное дело по факту пропаганды терроризма и экстремизма. Он подозревается в том, что в ноябре-декабре 2012 года состоял на учете как приверженец нетрадиционного религиозного течения и распространял в устной форме идеи и взгляды, оправдывающие терроризм, сообщают финансовые полицейские. Вместе с тем, 20 ноября 2013 года возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста таможенного поста «Энергетический» департамента таможенного контроля Актюбинской области. Он обвиняется в том, что, действуя в интересах ОПГ, за незаконное вознаграждение в сумме 1200 долларов США направил для исследования в лабораторию вместо образцов нефти мазут, чем способствовал экономической контрабанде нефти под видом мазута. На сегодняшний день КУНАЕВ как и другие члены ОПГ арестованы.