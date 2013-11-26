Прокуратура Западно-Казахстанской области завела дело по статье 176 части 4 пункта "б" - "Растрата или присвоение вверенного или чужого имущества в особо крупных размерах с использованием служебного положения". Ринат НУРУШЕВ возглавлял АО "Жайыктеплоэнерго", и его обвинение связано с его работой на этом предприятии. Следствие считает, что, будучи президентом, НУРУШЕВ закупил у подрядной организации трубы на сумму свыше 13 миллионов тенге. Он, не получив товара, перечислил подрядчику деньги заранее. Напомним, Ринат НУРУШЕВ также является депутатом городского маслихата по округу № 7.