Иллюстративное фото с сайта www.triora.ua Иллюстративное фото с сайта www.triora.ua Отдел правовой статистики отмечает значительный рост преступности на 19,5% в Западно-Казахстанской области за 10 месяцев этого года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Среднереспубликанский рост преступности составил 29,1 %. За аналогичный период 2012 года в регионе было совершено 8027 преступлений, в текущем же году зарегистрировано 9596 фактов нарушения закона. Рост отмечается не только в нашем регионе, но и по всей республике. В Уральске с численностью населения 269,5 тысяч человек преступность возросла на 13,3 % (с 4808 до 5447). Среди регионов области наибольший рост наблюдается в Бокейординском на 142,3%, Жангалинском на 126,9% и Акжаикском районе на 50,9%. Рост преступности зафиксирован по всем категориям, кроме особо тяжких преступлений, снижение по которым произошло до 35%. Наибольший рост отмечается по преступлениям небольшой тяжести на 56,3%,  преступления средней тяжести увеличились на 19,5%, тяжкие преступления увеличились почти на 8%. Один из видов преступности - наркобизнес - является сегодня наиболее опасным проявлением, являются производными для тысяч краж, грабежей и разбоев. Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения также увеличилось с 667 до 853, при этом рост наблюдается по всей области. Всего же преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных  или ядовитых веществ и прекурсоров за отчетный период составляет 127, из них в состоянии наркотического опьянения или токсикоманического возбуждения совершено более 16%, незаконное приобретение, перевозка  или  хранение в целях сбыта наркотиков - более 10%, преступления, связанные со сбытом либо в целях сбыта наркотических средств - 81,4%. За анализируемый период всего было уничтожено 114 кг наркотических и психотропных веществ. Рост также наблюдается в сфере коррупционных преступлений. За 10 месяцев текущего года выявлено  210 фактов совершения коррупционных преступлений, что в 2,7 раза больше, в чем за аналогичный период 2012 года. - Мы вынуждены отметить, что криминогенная ситуация на улицах городов и населенных пунктов нашей области, продолжает оставаться сложной,- говорит главный специалист отдела формирования правовой статистики Рената БЕЛЯЛОВА.- Правоохранительным органам предстоит осуществить широкий комплекс мероприятий, направленных на укрепление правопорядка и общественной безопасности, усиление борьбы с организованными формами преступности.