Иллюстративное фото с сайта sergey-lutsenko.livejournal.com Иллюстративное фото с сайта sergey-lutsenko.livejournal.com Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на замдиректора международного аэропорта «Орал». Самолеты аэропорт не принимал и вчера в первой половине дня. Правда, тогда из-за дождя и гололедицы. Со вчерашнего вечера в Уральске наблюдается туман. - Вчера рейсы направлялись в Атырау, - рассказал «МГ» замдиректора международного аэропорта «Орал» Маргулан ШАКЕНОВ. - Сегодня задерживаются два рейса. По словам замдиректора, все это делается в целях безопасности. К слову, погода улучшается и туман рассеивается, поэтому задержавшиеся самолеты уже вылетают в Уральск.