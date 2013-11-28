Иллюстративное фото с сайта www.nn.ru Иллюстративное фото с сайта www.nn.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 18 ноября около 18.00 в поселке Уил школьная учительница шла домой. Ее сбил насмерть 35-летний техник по программированию уилского райакимата Ануар на своей автомашине "Фольксваген Пассат". Мужчина оставил 55-летнюю женщину умирать на дороге и скрылся с места преступления. На следующий день около 2 часов ночи водителя обнаружили в поселке Кобда, где он прятался у родственников. Ануар объяснил полицейским, что испугался и уехал, чтобы посоветоваться с близкими. Суд наложил на него арест.