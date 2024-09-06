При голосовании на участках информацию для лиц с инвалидностью предоставят в адаптированном формате: на компьютерных мониторах, в наушниках, информация о выборах будет выполнена шрифтом Брайля, сделают дополнительное освещение и установят лупы.

В Атырауской области 4500 избирателей с ограниченными возможностями примут участие в референдуме

На совещании под председательством заместителя акима области Жасулана Бисембиева председатель Территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов доложил, что 6 октября будут работать 274 участка референдума.

— При голосовании на участках информацию для лиц с инвалидностью предоставят в адаптированном формате: на компьютерных мониторах, в наушниках, информация о выборах будет выполнена шрифтом Брайля, сделают дополнительное освещение и установят лупы. В ходе референдума 90 инватакси распределят на 54 населенных пункта. При необходимости планируется воспользоваться услугами 17 сурдопереводчиков, — рассказал Айманакумов.

Ожидается, что в республиканском референдуме в Атырауской области примут участие более 4500 избирателей с ограниченными возможностями.