В Атырауской области изъято 105 неосвоенных земельных участков

Общая площадь неосвоенной территории составила свыше 66 тысяч гектаров земли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вопросы мониторинга по выдаче и использованию земельных участков по назначению обсудили на выездном заседании в Махамбетском районе. По словам руководителя управления по контролю за использованием и охраной земельных ресурсов Атырауской области Гульзии КУРМАНОВОЙ, в 2017 году инспекторами были проведены 534 внеплановых проверок. В результате были выявлены 448 нарушений в сфере использования земельных участков. Нарушители были оштрафованы на сумму более 61 млн тенге. За неосвоение выданных земель были изъяты 105 участков - это более 66 тысячи гектаров.
- Сейчас нами ведется работа по изъятию неиспользуемых земельных участков. Большая проблема состоит в том, что частные лица приобретают участки для ведения сельскохозяйственных работ, впоследствии перепродают их для строительства ИЖС. Такая ситуация сложилась в поселке Береке. Люди построили дома, сегодня мы должны признать их незаконными, - рассказал аким Махамбетского района Сырым РЫСКАЛИЕВ. - В свое время кто-то дал разрешение на строительство, но, как показало расследование, данное решение было незаконным.
Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ в свою очередь отметил, что не раз встречался с жителями этого населенного пункта.
-Эти участки, сельхозугодья, были выданы для ведения сельскохозяйственных работ. Мы не ставим перед собой задачу - у всех все отобрать, но нельзя строить дома на этих участках. Я дал задание акимам районов выявлять такие факты и если есть необходимость, по закону, сносить такие строения. Вернуть статус-кво. Только в этом случае люди, осуществляющие незаконное строительство, задумаются и перестанут искать пути незаконного получения земельных участков. Мы стараемся найти участки для людей, которые желают заниматься земледелием, в то же время сотни гектаров либо не используются по назначению, либо перепродаются, - сказал Нурлан НОГАЕВ. – Также акимы районов должны провести встречу с владельцами подобных проблемных участков и внести предложение для решения их проблемы. Вины людей в том, что они приобрели эти участки нет.
В Жылыойском районе были выявлены три факта незаконного возведения объектов предпринимателями на земельных участках без соответствующих разрешений. Акимат принял решение о сносе строений.
С 2017 года областное управление по контролю за использованием и охраной земельных ресурсов стало использовать данные аэрокосмической фотосъемки для выявления случаев самозахвата земельных участков. В прошлом году было выявлено порядка 9 тысяч нарушений, определены самозахваченные участки. Эта работа будет продолжена и в этом году. Созданы специальные группы, которые, используя данные аэрофотосъемки, уже на земле будут совершать обход и приводить в порядок использование земельных участков.Камилла МАЛИК