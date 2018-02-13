В Атырауской области изъято 105 неосвоенных земельных участков

Общая площадь неосвоенной территории составила свыше 66 тысяч гектаров земли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вопросы мониторинга по выдаче и использованию земельных участков по назначению обсудили на выездном заседании в Махамбетском районе. По словам руководителя управления по контролю за использованием и охраной земельных ресурсов Атырауской области Гульзии КУРМАНОВОЙ, в 2017 году инспекторами были проведены 534 внеплановых проверок. В результате были выявлены 448 нарушений в сфере использования земельных участков. Нарушители были оштрафованы на сумму более 61 млн тенге. За неос

Общая площадь неосвоенной территории составила свыше 66 тысяч гектаров земли, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Вопросы мониторинга по выдаче и использованию земельных участков по назначению обсудили на выездном заседании в Махамбетском районе. По словам руководителя управления по контролю за использованием и охраной земельных ресурсов Атырауской области Гульзии КУРМАНОВОЙ, в 2017 году инспекторами были проведены 534 внеплановых проверок. В результате были выявлены 448 нарушений в сфере использования земельных участков. Нарушители были оштрафованы на сумму более 61 млн тенге. За неосвоение выданных земель были изъяты 105 участков - это более 66 тысячи гектаров.

- Сейчас нами ведется работа по изъятию неиспользуемых земельных участков. Большая проблема состоит в том, что частные лица приобретают участки для ведения сельскохозяйственных работ, впоследствии перепродают их для строительства ИЖС. Такая ситуация сложилась в поселке Береке. Люди построили дома, сегодня мы должны признать их незаконными, - рассказал аким Махамбетского района Сырым РЫСКАЛИЕВ. - В свое время кто-то дал разрешение на строительство, но, как показало расследование, данное решение было незаконным.

Аким Атырауской области Нурлан НОГАЕВ в свою очередь отметил, что не раз встречался с жителями этого населенного пункта.

-Эти участки, сельхозугодья, были выданы для ведения сельскохозяйственных работ. Мы не ставим перед собой задачу - у всех все отобрать, но нельзя строить дома на этих участках. Я дал задание акимам районов выявлять такие факты и если есть необходимость, по закону, сносить такие строения. Вернуть статус-кво. Только в этом случае люди, осуществляющие незаконное строительство, задумаются и перестанут искать пути незаконного получения земельных участков. Мы стараемся найти участки для людей, которые желают заниматься земледелием, в то же время сотни гектаров либо не используются по назначению, либо перепродаются, - сказал Нурлан НОГАЕВ. – Также акимы районов должны провести встречу с владельцами подобных проблемных участков и внести предложение для решения их проблемы. Вины людей в том, что они приобрели эти участки нет.

В Жылыойском районе были выявлены три факта незаконного возведения объектов предпринимателями на земельных участках без соответствующих разрешений. Акимат принял решение о сносе строений.

С 2017 года областное управление по контролю за использованием и охраной земельных ресурсов стало использовать данные аэрокосмической фотосъемки для выявления случаев самозахвата земельных участков. В прошлом году было выявлено порядка 9 тысяч нарушений, определены самозахваченные участки. Эта работа будет продолжена и в этом году. Созданы специальные группы, которые, используя данные аэрофотосъемки, уже на земле будут совершать обход и приводить в порядок использование земельных участков.