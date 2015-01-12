По данным областного департамента государственных доходов, на начало нового года по региону на легализацию было подано 211 заявлений на сумму более 2 млрд тенге. Все заявители желали легализовать свое имущество. - С начала процесса легализации было оформлено недвижимое имущество по жилым объектам на сумму 1,2 млрд тенге. По нежилым объектам на сумму 1,03 млрд тенге, в том числе по коммерческим объектам на сумму 920 млн тенге, - сказал. Напомним, с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2015 года в Казахстане проходит акция по легализации имущества и денег. Ранее такая акция была проведена в 2006 году, тогда по Атырауской области количество обратившихся по легализации составило 2641. Из них только двое по денежным капиталам, остальные по имуществу. Общая сумма составила более 140,5 млн тенге.