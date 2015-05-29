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Происшествия Социум

В Атырауской области мужчина три года насиловал несовершеннолетнюю сестру

Иллюстративное фото с сайта www.yarskonline.ru 28-летний житель Атырауской области летом 2012 года, будучи пьяным, надругался над своей младшей несовершеннолетней сестрой. В течение трех лет педофил, который был женатым, запугивал и насиловал девочку, сообщает пресс-служба облсуда, сообщает Nur.kz. Шокирующая история произошла в Кызылкогинском районе. Извращенец и его жертва – девочка 2000 года рождения – приходились друг другу сводными братом и сестрой, у них была одна мама. «Так, гр. Т.Ж. в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убить потерпевшую, используя ее беспомощное состояние, вступ
Marat
В Атырауской области мужчина три года насиловал несовершеннолетнюю сестру
Иллюстративное фото с сайта www.yarskonline.ru
Иллюстративное фото с сайта www.yarskonline.ru
 Иллюстративное фото с сайта www.yarskonline.ru 28-летний житель Атырауской области летом 2012 года, будучи пьяным, надругался над своей младшей несовершеннолетней сестрой. В течение трех лет педофил, который был женатым, запугивал и насиловал девочку, сообщает пресс-служба облсуда, сообщает Nur.kz. Шокирующая история произошла в Кызылкогинском районе. Извращенец и его жертва – девочка 2000 года рождения – приходились друг другу сводными братом и сестрой, у них была одна мама. «Так, гр. Т.Ж. в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убить потерпевшую, используя ее беспомощное состояние, вступил с ней в половое сношение. Педофил, продолжая свои действия, в течение трех лет, при каждой же возможности, угрожая потерпевшей, вступал с ней в половые сношения», — сообщили в ведомстве. Педофила задержали и арестовали на два месяца, против него возбуждено уголовное дело по статье 120 части 4 УК РК.

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