В Атырауской области мужчина три года насиловал несовершеннолетнюю сестру

Иллюстративное фото с сайта www.yarskonline.ru 28-летний житель Атырауской области летом 2012 года, будучи пьяным, надругался над своей младшей несовершеннолетней сестрой. В течение трех лет педофил, который был женатым, запугивал и насиловал девочку, сообщает пресс-служба облсуда, сообщает Nur.kz. Шокирующая история произошла в Кызылкогинском районе. Извращенец и его жертва – девочка 2000 года рождения – приходились друг другу сводными братом и сестрой, у них была одна мама. «Так, гр. Т.Ж. в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убить потерпевшую, используя ее беспомощное состояние, вступ