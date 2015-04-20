В Атырауской области на улице застрелили 18-летнего парня

В ночь на пятницу, 17 апреля, в центральную районную больницу города Кульсары Атырауской области с многочисленными огнестрельными ранениями был доставлен молодой человек, который скончался не приходя в сознание. Сотрудниками Жылыойского РОВД было установлено место преступления и личность погибшего - им оказался местный житель 1997 года рождения. На месте преступления оперативники обнаружили пятна крови, семнадцать дробинок от охотничьего патрона и два пыжа. Была создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников управления криминальной полиции ДВД и РОВД. Как сообщила руководитель пре