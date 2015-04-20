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Происшествия Социум

В Атырауской области на улице застрелили 18-летнего парня

В ночь на пятницу, 17 апреля, в центральную районную больницу города Кульсары Атырауской области с многочисленными огнестрельными ранениями был доставлен молодой человек, который скончался не приходя в сознание. Сотрудниками Жылыойского РОВД было установлено место преступления и личность погибшего - им оказался местный житель 1997 года рождения. На месте преступления оперативники обнаружили пятна крови, семнадцать дробинок от охотничьего патрона и два пыжа. Была создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников управления криминальной полиции ДВД и РОВД. Как сообщила руководитель пре
gorod
В Атырауской области на улице застрелили 18-летнего парня
ubiistvo
ubiistvo
В ночь на пятницу, 17 апреля, в центральную районную больницу города Кульсары Атырауской области с многочисленными огнестрельными ранениями был доставлен молодой человек, который скончался не приходя в сознание. Сотрудниками Жылыойского РОВД было установлено место преступления и личность погибшего - им оказался местный житель 1997 года рождения. На месте преступления оперативники обнаружили пятна крови, семнадцать дробинок от охотничьего патрона и два пыжа. Была создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников управления криминальной полиции ДВД и РОВД. Как сообщила руководитель пресс-службы ДВД Гульназира МУХТАРОВА, в тот же день оперативниками было установлено, что в ночь на 17 апреля потерпевший стоял на улице возле одного из домов в 5-ом микрорайоне города Кульсары. К нему подъехала неизвестная иномарка белого цвета, из окна которой был выстрел из огнестрельного оружия. Стрелявшие и водитель машины были в черных масках. - Менее суток понадобилось оперативникам, чтобы найти подозреваемых, - рассказала Гульназира МУХТАРОВА. - Сотрудниками полиции задержаны трое местных жителей. У задержанных изъяты одноствольное охотничье ружье 16 калибра и двуствольный обрез охотничьего ружья 16 калибра, черные вязаные шапки - маски и 22 охотничьих патрона. Все это было спрятано на окраине города Кульсары в сарае. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 99 ч. 2 УК РК - "Убийство". Все трое задержанных водворены в изолятор временного содержания. К слову, автомобиль «Киа», из которого был произведен выстрел, один из участников группы попросил у своего знакомого.
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