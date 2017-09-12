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Социум

В Атырауской области начали выдавать ипотеку по программе «Нұрлы жер»

Первые новоселы уже вселяются в квартиры в рамках программы субсидирования ипотечных займов "Нұрлы жер", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. По словам директора регионального представительства АО ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" Алимжана Дабисова, в рамках новой программы жилищного строительства «Нұрлы жер» с 2016 года предусмотрено новое направление субсидирования ипотечных займов коммерческих банков. Конечная ставка для заемщика по субсидируемому займу будет составлять 10%, оставшуюся часть ставки будет погашать КИК. Стоит отметить, что никак
Дана Рахметова
В Атырауской области начали выдавать ипотеку по программе «Нұрлы жер»
Первые новоселы уже вселяются в квартиры в рамках программы субсидирования ипотечных займов "Нұрлы жер", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области.
По словам директора регионального представительства АО ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" Алимжана Дабисова, в рамках новой программы жилищного строительства «Нұрлы жер» с 2016 года предусмотрено новое направление субсидирования ипотечных займов коммерческих банков. Конечная ставка для заемщика по субсидируемому займу будет составлять 10%, оставшуюся часть ставки будет погашать КИК. Стоит отметить, что никакие комиссии, связанные с оформлением и выдачей займа, банки взимать не будут. По данной программе приобрести можно будет только первичное жилье, имея от 30% первоначального взноса от стоимости жилья, субсидируется такой займ на срок до 10 лет. В Алматы и Астане максимальная субсидируемая сумма кредита составляет 20 млн. тенге, в областях – 15 млн. тенге. - Сегодня ставки на ипотечном рынке очень высоки. Разрешить эту проблему на сегодняшний день призвана программа субсидирования ставок по ипотечным займам. Заемщик получает ипотеку дешевле, а банк получает свою ставку за счет государственного субсидирования. Такой механизм позволит возродить ипотечный рынок, придать импульс строительству нового жилья, увеличению рабочих мест, на что и рассчитана программа «Нұрлы жер». Мы, как ее финансовый оператор, приложим все усилия, чтобы эта программа работала, как задумано, и приносила реальную пользу нашим гражданам и экономике, - отметил директор регионального представительства г. Атырау АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Алимжан Дабисов. На данный момент уже подключились к программе и принимают заявки на получение субсидированных ипотечных займов такие банки, как АО "Банк ЦентрКредит", АО "АТФБанк", ДБ АО «Сбербанк» и АО "Банк ВТБ". В ближайшее время подключатся АО "Нурбанк" и АО "Bank RBK". По г.Атырау поступило 4 заявки от БЦК на сумму 32 888 900 тенге. Все займы одобрены. Семья Азамата и Анны с сыном Аденом и дочерью Агнией приехали в Атырау из России, где проживали долгое время, четыре года назад. Все это время снимали квартиры, так как собственного жилья у них не было. Пересмотрели множество вариантов, стандартные ипотечные кредиты, предлагаемые банками второго уровня, не устраивали молодую семью ввиду неподъемных процентов. В начале этого года в одном из банков случайно натолкнулись на буклет программы «Нұрлы жер». Думали недолго, узнав условия, решили – это именно то, что им нужно. Сегодня они счастливые обладатели квартиры в новом жилом комплексе в микрорайоне Нурсая. Мы обратились к сотрудникам, они нас проконсультировали. Получили нужную информацию и стали собирать документы. Естественно, не верилось, что это у нас получится, то, что это все реально. Но это все действует, помогает, мы собрали все необходимые документы, сдали документы, подождали буквально пару недель и все. Мы здесь, в своей квартире. Плюсы программы, процентная ставка минимальная 10%, 5% оплачивает государство. Мы экономим ежемесячно до 70 тысяч тенге. Новое жилье, только новое жилье. До этого мы смотрели только вторичное жилье и не мечтали о новой квартире, теперь мы смогли приобрести свою новую квартиру!» - делится радостью Анна Суюнбаева. Ежегодно по программе «Нұрлы жер» будет выделяться 10 млрд тенге с целью субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным займам, выдаваемым банками населению. По прогнозам это позволит охватить порядка 8 тысяч займов на сумму около 120 млрд. тенге при покупке первичного жилья. Таким образом, реализация программы «Нұрлы жер» даст дополнительные возможности для развития жилищного строительства в стране.
жилье Ипотека

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