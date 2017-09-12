В Атырауской области начали выдавать ипотеку по программе «Нұрлы жер»

Первые новоселы уже вселяются в квартиры в рамках программы субсидирования ипотечных займов "Нұрлы жер", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области. По словам директора регионального представительства АО ИО "Казахстанская Ипотечная Компания" Алимжана Дабисова, в рамках новой программы жилищного строительства «Нұрлы жер» с 2016 года предусмотрено новое направление субсидирования ипотечных займов коммерческих банков. Конечная ставка для заемщика по субсидируемому займу будет составлять 10%, оставшуюся часть ставки будет погашать КИК. Стоит отметить, что никак