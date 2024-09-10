Мы просим работодателей выделить вакансии для граждан с инвалидностью. В начале года утвердим планы по предоставленным рабочим местам и выделим им квоты.

Как сообщил и. о. руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Еркебулан Абылкасимов, с начала года оказали социальную поддержку 735 жителям региона. Из них инвалидам предоставили 18 безвозмездных грантов, 130 человек с инвалидностью направили на обучение по основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес».

— Мы просим работодателей выделить вакансии для граждан с инвалидностью. В начале года утвердим планы по предоставленным рабочим местам и выделим им квоты. Однако есть учреждения, которые этого не делают. В настоящее время данные этих компаний направили в прокуратуру, а также в управление инспекции труда, — рассказал Еркебулан Абылкасимов.

Также он отметил, что с начала года на постоянную работу трудоустроили 219 человек, на оплачиваемую общественную работу — 290 человек, по программе «Молодежная практика» направлено 12 выпускников. Кроме того, по проекту «Күміс жас» трудоустроили 30 работников пожилого возраста, по проектам «Контракт поколений», «Первое рабочее место» нашли работу шестеро молодых людей.