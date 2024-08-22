В Кызылкогинском районе открылся центр реабилитации для инвалидов "Қамқорлық". На церемонии открытия аким района Канат Азмуханов отметил, что поддержка для людей с ограниченными возможностями на этом не закончится.

— В сфере здравоохранения нашего района еще одна хорошая новость. Для улучшения здоровья людей увеличили количество современных лечебных учреждений. Реабилитационный центр «Қамқорлық» является ярким проявлением заботы государства, — сказал Азмуханов.

Реабилитационный комплекс оснастили новейшим современным оборудованием. Здесь есть два тренажерных зала и массажный кабинет, а также место для отдыха. В центре работают реабилитолог, массажист, инструктор по физиотерапии и психолог. Специалисты могут принять одновременно до 25 человек. На сегодня в районе 92 человека нуждаются в реабилитационной помощи.

Также руководству центра вручили ключи от инватакси, приобретенного фондом развития социальных проектов «Самрук-Казына траст» при организации общественного объединения «Миялы мүгедектер».

Кроме того, предпринимателю района и сельчанину с инвалидностью вручили100 тысяч тенге и ещё одному человеку с ограниченными возможностями презентовали электронное инвалидное кресло.

— Мы дождались этого долгожданного радостного дня. Ведь до этого мы ездили на реабилитацию в разные страны и другие области. Даже некоторые из моих знакомых не могли поехать на реабилитацию. Сейчас в наш район доставлен новый автомобиль — инватакси, оснащенный современным оборудованием. От всей души благодарим тех, кто нас поддерживал и будет поддерживать, — говорит инвалид I группы Раимбек Якупов.







