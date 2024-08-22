Под председательством премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова состоялось заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Глава правительства был проинформирован о результатах инвестиционной и финансовой деятельности холдинга, его дочерних структур и проводимой ими работе по внедрению новых инструментов поддержки отечественных товаропроизводителей в рамках реализации государственных программ, сообщается на сайте primeminister.kz.





Председатель правления НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин доложил о ходе разработки Программы финансирования оборотного капитала предприятий пищевой промышленности, в рамках которой отечественным товаропроизводителям будут предоставлены краткосрочные инструменты торгового финансирования, такие как товарное кредитование и факторинг для переработчиков в АПК. Данные меры позволят увеличить оборотный капитал действующих производств и создадут условия для открытия новых предприятий.





Дочерней структурой холдинга – АО «Аграрная кредитная корпорация» – запущен пилотный проект «Расщепление ставки вознаграждения», нацеленный на поддержку растениеводства. Аграриям предоставляется льготное финансирование, при этом субсидирование ставки осуществляется за счет поставщиков товаров, а не бюджетных средств. При положительном результате на примере ТОО «FOODGRAIN» проект планируется масштабировать по стране.





Прорабатывается вопрос интеграции отечественной онлайн платформы строительных материалов material.kz с товарными биржами, что позволит повысить прозрачность ценообразования на рынке стройматериалов. На платформе зарегистрировано 217 отечественных производителей и поставщиков стройматериалов, размещено 614 категорий товаров.





В рамках оказываемых НУХ «Байтерек» мер поддержки бизнеса предусмотрены встречные обязательства по соблюдению внутристрановой ценности в проектах, где заложен основной критерий по приобретению отечественных товаров и услуг на сумму не менее 30% от суммы финансирования. Глава правительства Олжас Бектенов поручил пересмотреть данный порог в сторону повышения.





— Недавно я заявил на заседании Правительства, что мы будем придерживаться политики экономического патриотизма. Доля нвнутристрановой ценности в проектах, финансируемых за счет государственных институтов развития должна быть значительно выше. Необходимо анализировать каждый проект и налагать на получателей господдержки обязательства по приобретению оборудования, материалов, других товаров исключительно казахстанского производства, — отметил Олжас Бектенов.





Глава правительства поручил руководству холдинга и профильным министерствам повысить эффективность действующих инструментов поддержки отечественных товаропроизводителей, усилить работу по информированию о них бизнеса..





По итогам совещания утверждены годовой отчет АО «НУХ «Байтерек» за 2023 год, отчет по исполнению Плана развития на 2014–2023 годы и ряд других документов.