По данным РГП "Казгидромет", 23 августа на западе, в центре, востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, ветер с порывами до 14 метров в секунду, днем +28 градусов, ночью +14.

В Атырауской области сохранится высокая пожарная опасность, температура воздуха днем +30 градусов, ночью +21.

23 августа днем на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза, дождь. Ветер северо-западный, северный днем на северо-востоке области порывы до 16 м/с, днем +26 градусов, ночью +13.

На северо-западе, в центре Мангыстауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +37 градусов, ночью +22.



