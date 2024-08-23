Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан (КИСИ) провел соцопрос в 17 регионах республики, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Как стало известно, в исследовании приняли участие 1200 человек и длилось оно 12 дней.

Так, согласно данным социологов КИСИ, большинство участников опроса поддержали идею строительства атомной электростанции в Казахстане. За АЭС высказались 53,1 % респондентов.

— Поддерживающие идею строительства АЭС связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году, — отметили в КИСИ.

Однако противников мирного атома тоже оказалось немало — почти треть, 32,5 %. Эти люди в первую очередь выражают обеспокоенность экологическими рисками и возможными авариями.

При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором.

Также половина респондентов (51,0%) считают, что обладают достаточной информацией и уровнем знаний, чтобы проголосовать на референдуме «за» или «против» строительства АЭС. Еще 12,2% респондентов признаются, что имеют фрагментарную информацию, 31,6% опрошенных не владеют ею вовсе, а 5,2% затруднились дать ответ. В ходе опроса 42,6% респондентов выразили твердое намерение принять участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в случае его проведения. Еще 16,4% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 25,3% респондентов, 8,9% – скорее не пойдут, а 6,8% затруднились ответить.

Напомним, что 18 июля в Уральске состоялись публичные слушания, на которых ученые и энергетики пытались убедить местное население в необходимости строительства атомной электростанции в Казахстане.

Представитель департамента атомной энергетики и промышленности Гульмира Мурсалова сказала, что задачей АЭС в первую очередь является выработка электроэнергии. Приглашенные эксперты заверили, что поводов для беспокойства нет: предлагаемые технологии для строительства АЭС — реакторы поколения 3 или 3+ — полностью соответствуют современным требованиям безопасности и обладают улучшенными экономическими характеристиками. Однако уральцев эти доводы не убедили и виной тому цветущая в стране коррупция, считают они.



