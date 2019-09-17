Как сообщила пресс-служба акима Атырауской области, глава региона Нурлан Ногаев представил активу области нового руководителя аппарата и своего заместителя. Новым заместителем акима Атырауской области стал Жумабай Карагаев, ранее занимавший должность акима Макатского района. Он назначен на эту должность вместо Нурлана Таубаева, который перешел на другую работу. Выпускник московского университета имени Губкина, кандидат технических наук, Жумабай Карагаев имеет 19-летний трудовой стаж как на государственной службе, так и в частном секторе. В разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорога акимата Атырау. Работал заместителем акима города Атырау. Занимал должность руководителя управления государственных закупок Атырауской области. С января 2017 года по май 2018 года руководил управлением энергетики и ЖКХ Атырауской области. С мая 2018 года по сегодняшний день работал в должности акима Макатского района. Новым руководителем аппарата акима Атырауской области стал Даурен Бектурганов, ранее занимавший должность заместителя руководителя аппарата. Он был назначен вместо Ернара Баспаева, который также покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. Даурен Бектурганов окончил Казахский государственный юридический университет, выпускник программы «Болашак», магистр университета им. Роберта Гордона (Великобритания). Трудовую деятельность начинал в Астане юристом в ТОО «Центр юридической экспертизы». В 2006-2007 гг. – специалист, менеджер управления административно-социальной работы ТОО «Казмунайгаз-Сервис», в 2007-2012 гг. – главный специалист-менеджер АО НК «Казмунайгаз». В 2014-2015 гг. – заместитель директора по строительству в частной компании. В 2015-2017 гг. занимал должности эксперта, консультанта в протоколе Президента Республики Казахстан. С августа 2017 года является заместителем руководителя аппарата акима Атырауской области. Как отметил Нурлан Ногаев, большой трудовой опыт двух новых управленцев позволит им успешно выполнять поставленные перед ними задачи. Назначения были согласованы с администрацией Президента Республики Казахстан.Заместитель акима Атырауской области Жумабай КарагаевРуководитель аппарата акима Атырауской области Даурен Бектурганов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.