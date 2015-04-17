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Происшествия

В Атырауской области обнаружено 70 мертвых особей кудрявого пеликана

Иллюстративное фото с сайта onbird.ru 70 особей кудрявого пеликана найдены мертвыми на мелководном участке дельты реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана. При проведении весеннего учета птиц компанией Норт Каспиан Оперейтинг обнаружено 70 мертвых особей кудрявого пеликана на мелководном участке дельты реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства Казахстана. Нужно отметить, что кудрявый пеликан относится к редким исчезающим видам пти
Marat
В Атырауской области обнаружено 70 мертвых особей кудрявого пеликана
 
Иллюстративное фото с сайта onbird.ru
Иллюстративное фото с сайта onbird.ru
 Иллюстративное фото с сайта onbird.ru 70 особей кудрявого пеликана найдены мертвыми на мелководном участке дельты реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана. При проведении весеннего учета птиц компанией Норт Каспиан Оперейтинг обнаружено 70 мертвых особей кудрявого пеликана на мелководном участке дельты реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства Казахстана. Нужно отметить, что кудрявый пеликан относится к редким исчезающим видам птиц. По данному факту Атырауской областной территориальной инспекцией комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК создана рабочая группа для расследования гибели птиц.
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