В Атырауской области обнаружено 70 мертвых особей кудрявого пеликана

Иллюстративное фото с сайта onbird.ru 70 особей кудрявого пеликана найдены мертвыми на мелководном участке дельты реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Казахстана. При проведении весеннего учета птиц компанией Норт Каспиан Оперейтинг обнаружено 70 мертвых особей кудрявого пеликана на мелководном участке дельты реки Кигач в Курмангазинском районе Атырауской области, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства Казахстана. Нужно отметить, что кудрявый пеликан относится к редким исчезающим видам пти