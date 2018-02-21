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Социум

В Атырауской области отдаленные населенные пункты обеспечат газом

99,7% населения будут обеспечены природным газом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал глава региона Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением. В настоящее время идет строительство магистрального и межпоселкового газопровода к 10 населенным пунктам - с.Балкудук, с.Азгир, с.Коныртерек, с.Асан, с.Уштаган, с.Суюндук, с.Жалгызапан, с.Батырбек, с.Егинкудук, с.Кошалак Курмангазинского района Азгирской зоны протяженностью 365 км, 53 из которых уже построены. Кроме этого, планируется начать строительство внутри поселковых газопрово
Дана Рахметова
В Атырауской области отдаленные населенные пункты обеспечат газом
99,7% населения будут обеспечены природным газом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал глава региона Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением. В настоящее время идет строительство магистрального и межпоселкового газопровода к 10 населенным пунктам - с.Балкудук, с.Азгир, с.Коныртерек, с.Асан, с.Уштаган, с.Суюндук, с.Жалгызапан, с.Батырбек, с.Егинкудук, с.Кошалак Курмангазинского района Азгирской зоны протяженностью 365 км, 53 из которых уже построены. Кроме этого, планируется начать строительство внутри поселковых газопроводных сетей этих населенных пунктов протяжённостью 67,6 км. - Строительство началось в 2017 году, окончание запланировано на 2019 год. Также в настоящее время идет разработка проектно-сметной документации газоснабжения еще 13 малых населенных пунктов региона. Строительно-монтажные работы должны начаться в этом году сразу после разработки проектов. После завершения данных работ 99,7% населения Атырауской области будут обеспечены газоснабжением, - заявил Нурлан НОГАЕВ.
газ

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