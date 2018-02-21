В Атырауской области отдаленные населенные пункты обеспечат газом

99,7% населения будут обеспечены природным газом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом рассказал глава региона Нурлан Ногаев во время отчетной встречи с населением. В настоящее время идет строительство магистрального и межпоселкового газопровода к 10 населенным пунктам - с.Балкудук, с.Азгир, с.Коныртерек, с.Асан, с.Уштаган, с.Суюндук, с.Жалгызапан, с.Батырбек, с.Егинкудук, с.Кошалак Курмангазинского района Азгирской зоны протяженностью 365 км, 53 из которых уже построены. Кроме этого, планируется начать строительство внутри поселковых газопрово