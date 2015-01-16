По данным департамента по контролю в сфере образования, по Атырауской области за счет спонсорской помощи планируется строительство шести школ, в том числе трех школ в Индерском районе, по одной в Курмангазинском, Махамбетском районах и городе Атырау. shkola2На сегодня в Атырауской области насчитывается 8 аварийных школ. Сейчас проводится планомерная работа по сносу школ, которые находятся в ветхом состоянии, строительству новых зданий, оснащенных современной материально-технической базой и разгрузке школ. В настоящее время возводятся два здания. В прошлом 2014 году в области за счет средств, выделенных из республиканского бюджета, велись работы по строительству четырех школ. По двум из них работы были завершены, и уже в сентябре они начали прием и обучение детей. Это средняя школа имени Ибрая Алтынсарина в пригородном селе Курсай, рассчитанная на 300 детей и школа имени Надежды Крупской тоже на 300 ученических мест. Возведение двух остальных школ еще продолжается. -  На сегодня в Атырауской области проблемы с трехсменным обучением нет, - рассказал главный специалист отдела департамента по контролю в сфере образования Атырауской области Аманбай ХУСЫНОВ. - В 2013 году обучение детей в три смены осуществлялась в средней школе №9 в городе Кульсары Жылыойского района, но с вводом в эксплуатацию новой школы этот вопрос полностью решился. Кроме того, планомерно ведется работы по улучшению материально-технической базы школ, оснащению их современными технологиями, а также повышению профессионального уровня местных педагогов. shkola1 shkola3 shkola4