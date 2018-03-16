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Происшествия

В Атырауской области спасли 4 детей, провалившихся под лед

ЧП произошло сегодня, 16 марта, в Курмангазинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации ДЧС, 16 марта 2018 года поступил вызов о том, что на реке Шора Курмангазинского района провалились под лед 4 детей - 3 мальчика и 1 девочка. - Трагедия произошла из-за детской шалости на льду. Школьники переправлялись на противоположный берег, играли, бегали по льду, и внезапно лед треснул, сначала под лед ушел один из детей, затем провалились и все, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Благодаря оперативным действиям спасателей Курмангазинского района Западного реги
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В Атырауской области спасли 4 детей, провалившихся под лед
ЧП произошло сегодня, 16 марта, в Курмангазинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
По информации ДЧС, 16 марта 2018 года поступил вызов о том, что на реке Шора Курмангазинского района провалились под лед 4 детей - 3 мальчика и 1 девочка.  - Трагедия произошла из-за детской шалости на льду. Школьники переправлялись на противоположный берег, играли, бегали по льду, и внезапно лед треснул, сначала под лед ушел один из детей, затем провалились и все, - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Благодаря оперативным действиям спасателей Курмангазинского района Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и ОЧС Курмангазинского района дети были спасены. - Дети были сильно напуганы, спасатели успокоили ребят, а также оказали им первую помощь, - рассказали в пресс-службе.
Ерлан ОМАРОВ
Дети лед ЗРАОСО спасение

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