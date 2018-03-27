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Социум

В Атырауской области выбрали 6 депутатов маслихата

25 марта 2018 года в 6 округах Атырауской области состоялись довыборы депутатов маслихатов разных уровней, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта 24.kz По итогам выборов, вместо выбывших шестерых избранников народа были выбраны 3 депутата областного, 2 депутата городского и 1 депутат районного маслихатов. Всего в избирательные бюллетени были включены фамилии 18 кандидатов в депутаты маслихатов, средняя конкурентность составила 3 кандидата на один депутатский мандат. Голосование проходило на 31 избирательном участке, число избирателей составило 38595 человек. Та
gorod
В Атырауской области выбрали 6 депутатов маслихата
25 марта 2018 года в 6 округах Атырауской области состоялись довыборы депутатов маслихатов разных уровней, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта 24.kz По итогам выборов, вместо выбывших шестерых избранников народа были выбраны 3 депутата областного, 2 депутата городского и 1 депутат районного маслихатов. Всего в избирательные бюллетени были включены фамилии 18 кандидатов в депутаты маслихатов, средняя конкурентность составила 3 кандидата на один депутатский мандат. Голосование проходило на 31 избирательном участке, число избирателей составило 38595 человек. Таким образом, явка на довыборах составила 64,7%. По итогам голосования из 18 кандидатов были избраны 6 депутатов маслихата: по областному избирательному округу №12 Тусупкалиев Марат Бактигалиевич, по областному избирательному округу №16 Сисенов Айтпай Фандыбаевич, по областному избирательному округу №22 Кулгалиев Сагидолла Саламатович. Депутатами Атырауского городского маслихата избраны: по городскому избирательному округу №1 Джанглишов Ринат Бауиржанович, по городскому избирательному округу №13 Наубеков Зулхагида Нургалиевич. По итогам голосования депутатом Махамбетского районного маслихата по избирательному округу №7 избран Суйеугалиев Ерлан Бердыгалиевич. Отметим, что из выбранных депутатов по образованию - 2 экономиста, 2 инженера, 1 юрист и 1 врач-хирург. Камилла МАЛИК
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