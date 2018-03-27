В Атырауской области выбрали 6 депутатов маслихата

25 марта 2018 года в 6 округах Атырауской области состоялись довыборы депутатов маслихатов разных уровней, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта 24.kz По итогам выборов, вместо выбывших шестерых избранников народа были выбраны 3 депутата областного, 2 депутата городского и 1 депутат районного маслихатов. Всего в избирательные бюллетени были включены фамилии 18 кандидатов в депутаты маслихатов, средняя конкурентность составила 3 кандидата на один депутатский мандат. Голосование проходило на 31 избирательном участке, число избирателей составило 38595 человек. Та