В автобусе Уральска проезд можно оплатить картой

Пилотный проект запущен в автобусе №51, который ездит в поселок Круглоозерное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате г. Уральск, в автобусе №51 теперь можно заплатить не только наличными, но и оплатить проезд транспортной картой. - Платежные карты можно приобрести в магазинах "Ата-ана" в поселке Круглоозерное и "Самал" в поселке Серебряково. Альтернативный способ оплаты начнет действовать в автобусе с 19 февраля, - пояснили в городском акимате. Стоит отметить, что аким Уральска в своем отчете перед населением заявил, что до конц