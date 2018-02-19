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Социум

В автобусе Уральска проезд можно оплатить картой

Пилотный проект запущен в автобусе №51, который ездит в поселок Круглоозерное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате г. Уральск, в автобусе №51 теперь можно заплатить не только наличными, но и оплатить проезд транспортной картой. - Платежные карты можно приобрести в магазинах "Ата-ана" в поселке Круглоозерное и "Самал" в поселке Серебряково. Альтернативный способ оплаты начнет действовать в автобусе с 19 февраля, - пояснили в городском акимате. Стоит отметить, что аким Уральска в своем отчете перед населением заявил, что до конц
gorod
В автобусе Уральска проезд можно оплатить картой
Пилотный проект запущен в автобусе №51, который ездит в поселок Круглоозерное, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в акимате г. Уральск, в автобусе №51 теперь можно заплатить не только наличными, но и оплатить проезд транспортной картой. - Платежные карты можно приобрести в магазинах "Ата-ана" в поселке Круглоозерное и "Самал" в поселке Серебряково. Альтернативный способ оплаты начнет действовать в автобусе с 19 февраля, - пояснили в городском акимате. Стоит отметить, что аким Уральска в своем отчете перед населением заявил, что до конца 2018 года платежные карты будут действовать во всех городских маршрутах.
автобус

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