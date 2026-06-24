В Бурлинском районе чествовали госслужащих

В районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Дню государственного служащего и Дню казахстанской полиции.

Официальная часть праздника началась с важного и волнующего момента — церемонии принятия присяги молодыми государственными служащими, которые поклялись верно служить народу и государству, передает "МойГород".

С приветственным словом к собравшимся обратился аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов. Он поздравил виновников торжества с профессиональными праздниками и поблагодарил их за неустанный труд на благо развития и процветания региона.

Заслуженные награды и признание в районе

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения лучших работников, внесших значительный вклад в развитие Бурлинского района. Отличившиеся госслужащие и сотрудники правоохранительных органов были отмечены:

Благодарственными письмами акима Западно-Казахстанской области Наримана Турегалиева;

Благодарственными письмами руководителя Департамента Агентства РК по делам государственной службы по ЗКО, председателя Совета по этике Мурата Байсалова;

Благодарственными письмами акима Бурлинского района Еркебулана Ихсанова;

Почетными грамотами председателя Отраслевого профсоюза работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания «Кызмет» С. К. Сулейменова.

«Ваш труд требует высокой ответственности, профессионализма и преданности своему делу. Именно от вашей ежедневной работы зависит стабильность и благополучие жителей нашего района», — отметили в руководстве района.

Отличия за безупречную службу

Особое внимание было уделено и стражам порядка. Начальник отдела полиции Бурлинского района, подполковник полиции Султан Шалдарбеков поздравил коллег и вручил ряду сотрудников ведомственные награды:

Нагрудные знаки «Ішкі істер органдарының үздігі» (Отличник органов внутренних дел);

Грамоты от имени начальника Департамента полиции ЗКО, полковника полиции Армана Оразалиева;

Благодарственные письма от руководства районного отдела полиции.

Ярким финалом праздника стала красочная концертная программа, подготовленная солистами и творческими коллективами районного центра досуга.

История праздника и масштаб профессии

День государственного служащего в Казахстане официально отмечается с 2014 года, после того как в декабре 2013 года Глава государства подписал указ о внесении изменений в перечень профессиональных праздников. Сама дата выбрана не случайно — 23 июня также является Днем государственной службы Организации Объединенных Наций (ООН), учрежденным Генассамблеей в 2002 году.

Сегодня корпус государственных служащих Республики Казахстан — это мощный профессиональный аппарат. По данным Агентства по делам госслужбы и Бюро национальной статистики, в стране насчитывается порядка 83–84 тысяч фактических работников (при общей штатной численности чуть более 90 тысяч единиц). Что примечательно, более 55% от этого числа составляют женщины.