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Социум

В Бурлинском районе началась реконструкция республиканской трассы Подстепное-Илек

Всего в районе реализуются проекты на 126 миллиардов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Восьмого октября аким ЗКО Гали Искалиев с рабочим визитом посетил Бурлинской район. Свою поездку глава региона начал с поселка Жарсуат, где ознакомился с ходом берегоукрепительных работ реки Урал. На эти работы из республиканского бюджета было выделено два миллиарда тенге. Далее Гали Искалиев посетил ряд объектов предпринимательства и в районном доме культуры встретился с населением. Согласно комплексному плану развития района на 2020-2026 года в районе реа
Арайлым Усербаева
В Бурлинском районе началась реконструкция республиканской трассы Подстепное-Илек
Всего в районе реализуются проекты на 126 миллиардов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В ЗКО отремонтируют автодорогу Атырау-Уральск
В ЗКО отремонтируют автодорогу Атырау-Уральск
Иллюстративное фото из архива "МГ" Восьмого октября аким ЗКО Гали Искалиев с рабочим визитом посетил Бурлинской район. Свою поездку глава региона начал с поселка Жарсуат, где ознакомился с ходом берегоукрепительных работ реки Урал. На эти работы из республиканского бюджета было выделено два миллиарда тенге. Далее Гали Искалиев посетил ряд объектов предпринимательства и в районном доме культуры встретился с населением. Согласно комплексному плану развития района на 2020-2026 года в районе реализуются 102 проекта по 11 направления за общую сумму в 126 миллиардов тенге. Самым крупным и значимым проектом является реконструкция трассы республиканского значения Подстепное-Илек. В данный момент работы уже начались, что несомненно радует местных жителей. Кроме этого в сельском округе Жарсуат планируется строительство школы на 108 ученических мест и спортивного комплекса, капитальный ремонт дома культуры, ремонт внутрипоселковых дорог. Напомним, 22 апреля во время рабочей поездкой в ЗКО премьер-министр Алихан Смаилов ознакомился с проектом по реконструкции трассы Подстепное - Фёдоровка - граница РФ. Тогда главе кабмина пообещали, что ремонтные работы начнут уже в этом году и будут проводить за счёт республиканского бюджета и за счёт социальных обязательств КПО б.в. Премьер-министр поручил Гали Искалиеву ускорить темпы работ и заявил, что выделено шесть миллиардов тенге, а при необходимости дополнительно выделят недостающую сумму. Протяжённость трассы составляет 144 километра, после реконструкции ей присвоят вторую техническую категорию.
В Бурлинском районе началась реконструкция республиканской трассы Подстепное-Илек
В Бурлинском районе началась реконструкция республиканской трассы Подстепное-Илек
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