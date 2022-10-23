В Бурлинском районе началась реконструкция республиканской трассы Подстепное-Илек

Всего в районе реализуются проекты на 126 миллиардов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Восьмого октября аким ЗКО Гали Искалиев с рабочим визитом посетил Бурлинской район. Свою поездку глава региона начал с поселка Жарсуат, где ознакомился с ходом берегоукрепительных работ реки Урал. На эти работы из республиканского бюджета было выделено два миллиарда тенге. Далее Гали Искалиев посетил ряд объектов предпринимательства и в районном доме культуры встретился с населением. Согласно комплексному плану развития района на 2020-2026 года в районе реа