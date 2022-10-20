Они будут, но не в бюджете на этот год, передаёт портал «Мой ГОРОД». О возможном банкротстве заявили владельцы частных детсадов Уральска На днях владельцы частных детских садов Уральска заявили, что находятся на грани банкротства. Речь идёт о дошкольных учреждениях, которые были открыты в этом году. Всё дело в том, что со дня открытия они не получили финансирование со стороны государства, а родительского взноса, по их словам, не хватает на покрытие всех нужд. У многих предпринимателей образовались задолженности за аренду помещений, коммунальные услуги и налоги. К слову, на каждого ребёнка, посещающего частный детский сад в черте города, должны выплачиваться 41 197 тенге, в районах эта сумма составляет 45 348 тенге. В управлении образования ЗКО ответили, что в 2021 году при утверждении бюджета средства на размещение государственного образовательного заказа в частных дошкольных организациях предусмотрели. Но лишь на сумму 2,6 миллиарда тенге на 6 026 мест. В 2022 году выделили уже 4,6 миллиарда тенге, а количество мест увеличилось до 8 019.
– По 109 частным дошкольным организациям полностью размещён государственный образовательный заказ, проблем с финансированием нет. На сегодня по вновь открывающимся местам на размещение государственного образовательного заказа поступили заявки от 38 частных дошкольных организаций на 2 777 мест. За октябрь, ноябрь и декабрь имеется потребность на общую сумму 346,7 миллиона тенге, - отметили в управлении.
Однако в ведомстве подчеркнули, что таких денег в бюджете в данный момент нет, но пообещали, что их выделение предусмотрено при утверждений бюджета на 2023-2025 годы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.