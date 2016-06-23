В одной из старейших стоматологических клиник города Уральска состоялось торжественное открытие отделения миофункциональной ортодонтии.
Отметим, что «Центр стоматологии Жайык Дент» первым в Казахстане стал участником международной программы «Myobrace member™» австралийской компании ООО «Миобрейс».
- Воплотилась в жизнь наша идея о комплексном подходе к лечению пациентов, - рассказала директор Центра стоматологии «Жайык Дент» Мерует МУСИНА. – Мы всегда говорили, что наша миссия - повышение качества жизни наших пациентов путем сохранения и улучшения стоматологического здоровья. А ноу-хау Центра - подход к диагностике и лечению, когда врачи рассматривают заболевание не с точки зрения симптомов, с которыми человек приходит на первую консультацию, а основываясь на жизнедеятельности всего организма, с макушки до пят.
Многих родителей, которые пришли в этот день на открытие вместе со своими детьми, порадовал тот факт, что легкие, компактные трейнеры не нужно носить постоянно и они прекрасно заменяют малопривлекательные брекеты.
- На сегодняшний день миофункциональная ортодонтия позволяет провести ортодонтическое лечение без установки брекетов, - говорит врач-ортодонт Талшин ТУЛЕГЕНОВА. - Такое лечение можно реализовать с использованием аппаратуры компании MRC – специально разработанных миофункциональных трейнеров. Сегодня миофункциональная ортодонтия позволяет взглянуть на ортодонтические проблемы под другим углом.
Как пояснили специалисты, лечение брекетами и удаление зубов у детей не устраняет причин возникновения аномалий прикуса, скученности зубов и диспропорций лица.
- Важно понимать, что скученность зубов – это не сама проблема, а ее следствие. Проблема — вредные миофункциональные привычки, на которые, к сожалению, не все родители обращают внимание, это: ротовое дыхание, прокладывание языка между зубами, сосание пальцев, инфантильное глотание и так далее, - продолжает врач-ортодонт.
Коррекция причин ортодонтических нарушений позитивно влияет на общее здоровье детского организма, позволяя ему полноценно развиваться. Например, привычка дышать ртом ведет к росту аденоидов и храпу, а также нарушается развитие всего скелета, в том числе челюстно-лицевого.
- Мы пользуемся трейнером Myobrace почти год, - говорит молодая мама по имени Раушан. – Впервые познакомились с этой системой в Самарской клинике. Могу сказать, что за это время у ребенка не только исправляется прикус, но и улучшилось дыхание. Очень хорошо, что у нас в городе теперь есть такое отделение и теперь не нужно ездить в Самару. Сэкономим и время и деньги.
Если хотя бы одна из вредных привычек наблюдается у вашего ребенка, тогда ваш путь должен лежать к ортодонту. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов у вас и вашего ребенка иметь правильный прикус без брекетов.
