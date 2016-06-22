Тойота Мотор Казахстан в целях улучшения качества обслуживания и проявления лояльности к своим клиентам внедрили такой финансовый инструмент как MFO TFS (микрокредитная организация Toyota Financial Services). Представители МФО находятся во всех дилерских центрах Казахстана включая «Тойота Центр Уральск». - Акция по субсидированному кредитованию TFSKZ на модель Toyota Camry продлится до 30 июля этого года включительно, - рассказала менеджер ТFS «Тойота Центр Уральск» Галия МУХАМБЕТОВА. – Наши клиенты смогут приобрести новый автомобиль по выгодной цене. Так, первоначальный взнос по действующей программе кредитования с подтверждением дохода составляет от 20%. Без подтверждения доходов - 30% сроком на 5 лет. Номинальная процентная ставка от 0,01%, что, согласитесь, очень выгодно и вполне доступно. Чтобы получить выгодный кредит на новый автомобиль марки Toyota Camry любой комплектации, оснащённый передовыми технологиями, вам не нужно томиться в изнурительных очередях и тратить время на сбор пакета документов. Достаточно прийти в автосалон компании «Тойота Центр Уральск», имея при себе удостоверение личности. - Субсидированный кредит могут получить граждане Казахстана, либо иностранные граждане, имеющие вид на жительство в возрасте от 21 года до 63 лет. На первоначальное рассмотрение заявки вы потратите не более 30-60 минут. Акция субсидированного кредитования действует до 30 июля 2016 года включительно, - говорит Галия МУХАМБЕТОВА. - После этой даты кредитные заявки по данной акции приниматься не будут.

Пример расчета кредита:

Уважаемые жители города Уральск, если вы хотите приобрести стильный, маневренный автомобиль по выгодной цене, спешите! Акция действует до 30 июля 2016 года включительно!

Ждем вас по адресу: пр. Евразия, 246/6. Тел.: 30-77-77, 30-70-77

