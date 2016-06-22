Компания Toyota запустила субсидированное кредитование на модель Toyota Camry.
Новая линия кредитования на модель Toyota Camry всех комплектаций стартовала 3 мая этого года во всех автоцентрах компании Toyota по Казахстану, в том числе и в «Тойота Центр Уральск».
Тойота Мотор Казахстан в целях улучшения качества обслуживания и проявления лояльности к своим клиентам внедрили такой финансовый инструмент как MFO TFS (микрокредитная организация Toyota Financial Services). Представители МФО находятся во всех дилерских центрах Казахстана включая «Тойота Центр Уральск».
- Акция по субсидированному кредитованию TFSKZ на модель Toyota Camry продлится до 30 июля этого года включительно, - рассказала менеджер ТFS «Тойота Центр Уральск» Галия МУХАМБЕТОВА. – Наши клиенты смогут приобрести новый автомобиль по выгодной цене. Так, первоначальный взнос по действующей программе кредитования с подтверждением дохода составляет от 20%. Без подтверждения доходов - 30% сроком на 5 лет. Номинальная процентная ставка от 0,01%, что, согласитесь, очень выгодно и вполне доступно.
Чтобы получить выгодный кредит на новый автомобиль марки Toyota Camry любой комплектации, оснащённый передовыми технологиями, вам не нужно томиться в изнурительных очередях и тратить время на сбор пакета документов. Достаточно прийти в автосалон компании «Тойота Центр Уральск», имея при себе удостоверение личности.
- Субсидированный кредит могут получить граждане Казахстана, либо иностранные граждане, имеющие вид на жительство в возрасте от 21 года до 63 лет. На первоначальное рассмотрение заявки вы потратите не более 30-60 минут.
Акция субсидированного кредитования действует до 30 июля 2016 года включительно, - говорит Галия МУХАМБЕТОВА. - После этой даты кредитные заявки по данной акции приниматься не будут.
Пример расчета кредита:
Уважаемые жители города Уральск, если вы хотите приобрести стильный, маневренный автомобиль по выгодной цене, спешите! Акция действует до 30 июля 2016 года включительно!
Ждем вас по адресу: пр. Евразия, 246/6. Тел.: 30-77-77, 30-70-77
На правах рекламы.
