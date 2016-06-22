Во время своего последнего слова Эльвира АБДУЛЛАЕВА все время просила прощения у родственников погибшей Айжан ЖАКАНОВОЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Коллаж mgorod.kz Коллаж mgorod.kz По словам Эльвиры АБДУЛЛАЕВОЙ, она ежедневно думает о том, что еще она могла сделать в тот день, чтобы спасти ЖАКАНОВУ. - Я сделала все, что могла. Простите меня, пожалуйста. Каждый раз, заходя в зал суда хочу увидеть родных Айжан и попросить у них прощение лично. Простите и за то, что при таком горе семья погибшей смогла меня простить, от этого становится еще больнее. Я признаю всю вину, но я сделала все, что было в моих силах. С того дня моя жизнь разделилась на до и после. Такой жизни как у меня была раньше, уже не будет. Я всегда буду помнить Айжан. Мне стыдно об этом говорить, но прошу не лишать меня свободы, - заявила косметолог. Также Эльвира АБДУЛЛАЕВА на последнем слове сказала, что она обещает содержать детей ЖАКАНОВОЙ до их совершеннолетия.