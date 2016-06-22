Неожиданно для себя выпускник Байнасайской средней школы Мартукского района Актюбинской области Сагынган Сейткали обнаружил свое имя в списке якобы подозреваемых и причастных к теракту 5 июня в Актобе. Этот перечень в Интернете опубликовали неизвестные. Этот список, где оказалось имя Сейткали, юноше показали друзья, передает «Диапазон».
Фото с сайта www.diapazon.kz
«Мне позвонили друзья, сообщили о списке, где я в числе подозреваемых в теракте. Я не поверил, думал, шутка. Затем получил ориентировку с моими данными по Ватсап. Страшно не было, но я начал волноваться, что меня не возьмут на учебу в колледж», - рассказывает выпускник.
По словам Сейткали, увидев его в этом сомнительном списке, многие отказались общаться с ним.
«Некоторые ребята написали мне, чтобы я прекратил с ними отношения. Вычеркнули меня из жизни, многие заблокировали в соцсетях. Я не стал им объяснять, что меня поместили в список по ошибке. Но меня сильно задело это», –со слезами на глазах говорит Сагынган.
Юноша живет с матерью в селе Байнасай, отца у него нет.
«Мы узнали о списке 12 июня, аким вечером вызвал нас в акимат. Я не поверил, сказал, что это ошибка. Знаете же, что в маленьком поселке плохое слово быстро расходится. Нам сказали, что ориентировку якобы распространили из Костанайской области. В списке подозреваемых его фото, которое в прошлом году мы сделали, когда получали удостоверение личности», - рассказал дядя выпускника 40-летний Шайхслам Жалгасбаев.
По его словам, попытке вернуть честное имя пока не принесли никаких результатов.
«Мы обращались в Мартукский РОВД со всеми документами, писали заявление, затем нам сказали ехать в город, в ДВД, оттуда нас отправили в ДКНБ. Нигде ничего не говорят. Никто не извиняется. Могли бы хоть позвонить и успокоить мальчика, что это ошибка», - говорит родственник.
Он также отметил, что опасается за жизнь и здоровье своего племянника.
«А вдруг на него гражданские нападут? Родственники пострадавших или погибших в теракте, к примеру. Чья-то вдова увидит. Что она сделает в таком случае с парнем, который есть в этой ориентировке, но он свободно передвигается по городу? Нам ничего не надо, лишь бы дали бумажку, что он не виновен», – отмечает дядя.
По словам мужчины, в колледже транспорта и коммуникаций, куда собирался поступать Сейткали, повесили ту самую ориентировку.
«Сагынган ответственный ученик, доброжелательный, трудолюбивый, исполнительный. Как попал в этот список – неизвестно. Сами не можем понять. Никуда не уезжал из поселка. У меня нет сомнений, что это ошибка», – говорит директор Байнасайской средней школы Виктор Мезенец.
Добавим, в том списке, который был опубликован ранее в СМИ, Сагынгана Сейткали не было. А к тем спискам, которые распространяются в соцсетях и мессенджерах, видимо, стоит относиться с осторожностью и уж, конечно, не развешивать их в учебных заведениях и других публичных местах.
Между тем в областном Управлении образования поспешили успокоить юношу, заверив, что у него есть право поступать куда хочет
«Согласно правилам, нет никаких ограничений для поступающих в ССУЗы, он может пойти в любое учебное заведение и сдать свои документы. У него есть право поступать куда он хочет. Рассылкой таких списков мы не занимались. Мы отвечаем за учебный процесс, если ребенок нигде не замешан, ему нечего бояться», – объяснил заместитель руководителя управления Руслан Бегимбетов.
В КНБ и МВД также заверяют: ориентировки в соцсети не передавали.
«В период действия областного оперативного штаба антитеррористической операции ориентировки по розыску подозреваемых в совершении теракта в Актобе в социальные сети не передавались. Материалы досудебного расследования по факту акта терроризма сейчас находятся в производстве следственного департамента КНБ РК», – прокомментировал первый замначальника департамента комитета нацбезопасности Бурин.
Представитель министерства внутренних дел также утверждает, что ведомство не рассылало такие списки, поэтому их подлинность остается под вопросом.
Напомним, ранее в списке подозреваемых в терроризме по ошибке оказался слесарь из сельской школы в Актюбинской области и его брат. Позже полицейские принесли мужчинам извинения.
А затем в списке якобы погибших террористов, опубликованном неизвестными в соцсетях, себя обнаружил житель Актобе. Он опубликовал видео-обращения, в котором заявил, что жив и здоров и никак не причастен к экстремистам. По данному факту в МВД отметили, что подобного анализа они не проводили, таких списков не составляли и, тем более, не рассылали в Интернете.
5 июня в трех точках города Актобе произошла перестрелка. 10 июня в Актобе проходила спецоперация по задержанию лиц, причастных к совершению актов терроризма.