Шесть пациентов сейчас находятся на лечении в инфекционной больнице, двое скончались минувшей ночью, сообщает informburo.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщает Комитет защиты прав потребителей МНЭ РК, 7 июня семья из аула Еркиндык Шетского района вынужденно забила больную корову. При этом не получив ветеринарное освидетельствование. В тот же день хозяин скота реализовал мясо 11 односельчанам. В результате употребления заражённого мяса в период с 11 по 14 июня заболели 8 человек, 7 из которых жители аула Еркиндык и 1 житель Караганды, он гостил у родственников. Все заболевшие обратились за медицинской помощью в период в период с 18 по 19 июня и были госпитализированы в областную инфекционную больницу 20 июня. Пациентам поставлен предварительный диагноз "Сибирская язва". У госпитализированных больных взяты материалы из содержимого ран и струп с язвы, кровь для серологического исследования. Всё это направлено в лабораторию особо опасных инфекций филиала Национального центра экспертизы. В очаге заболевания организован штаб под председательством заместителя акима Карагандинской области. В отд. Еркиндык проводится подворовой обход с целью выявления лиц с признаками заболевания. А также ведётся санитарно-разъяснительная работа, установлено медицинское наблюдение за контактными лицами. Для оказания консультаций в посёлок направлены эпидемиолог и инфекционист из областной инфекционной больницы. Планируется проведение вакцинации контактных лиц. Об этом сообщает МЗСР РК. В Жарминском районе ВКО госпитализировано два человека с подозрением на сибирскую язву. Но карантин не вводится. Причин для паники нет, сообщил заместитель акима ВКО Дуйсенгазы Мусин.