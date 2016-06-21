Об этом на прениях сторон заявила подсудимая Эльвира АБДУЛЛАЕВА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Коллаж mgorod.kz По словам стороны обвинения, Эльвира АБДУЛЛАЕВА, не имея лицензии и сертификата на занятие дермокосметологией, согласилась ввести нити "Аптос" в лицо погибшей Айжан ЖАКАНОВОЙ. - АБДУЛЛАЕВА, будучи в Уральске и не имея необходимого разрешения на занятие медицинской деятельностью, сделала подтягивание лица ЖАКАНОВОЙ нитями после введения лидокаина. В следствии чего у последней наступил анафилактический шок и та скончалась на месте. Поэтому прошу суд назначить Эльвире АБДУЛЛАЕВОЙ  наказание в виде трех лет ограничения свободы и запретить заниматься медицинской деятельностью сроком на три года, - пояснил прокурор Даурен ИБРАШЕВ. На прениях сторон выступил и представитель потерпевшей стороны Руслан ШАГАТАЕВ, который попросил суд не лишать свободы подсудимую. - В суде вина обвиняемой была полностью доказана. Однако потерпевшая сторона простила подсудимую и отнеслась по-человечески к ситуации, в которой она оказалась. Кроме того, ее родственниками был полностью возмещен материальный и моральный ущерб. Поэтому прошу строго не наказывать АБДУЛЛЛАЕВУ, - заявил Руслан ШАГАТАЕВ. Кроме того, адвокат Айгуль ОРЫНБЕКОВА заявила, что ее подзащитная уже сама себя наказала. - На протяжении всего времени, что Эльвира находится в камере, она постоянно принимает успокоительные препараты. Помимо того, что она похудела на 9 килограммов, она совсем не спит и постоянно плачет. Сильнее наказания, чем она себя наказала, быть, наверное, не может. Также хочу отметить, что прокурор ссылается на то, что смерть ЖАКАНОВОЙ связана с отсутствием у АБДУЛЛАЕВОЙ лицензии и не берет во внимание другие факторы. ЖАКАНОВА скончалась не из-за того, что в салоне не было необходимого оборудования, а из-за анафилактического шока. Прошу назначить наказание с отбыванием по месту жительства моей подзащитной, - сообщила адвокат ОРЫНБЕКОВА. В своем выступлении сама Эльвира АБДУЛЛАЕВА попросила еще раз прощения у родственников Айжан ЖАКАНОВОЙ и высказала слова благодарности за то, что смогли ее простить. - Не каждый сможет простить такую ситуацию, поэтому я хочу сказать спасибо родственникам ЖАКАНОВОЙ. Айжан была очень хорошим и добрым человеком, мы очень близко общались. Я понимаю, что никакие деньги не возместят утраты. Но если мне разрешат, я буду помогать детям Айжан до их совершеннолетия, - плача сказала Эльвира АБДУЛЛАЕВА.