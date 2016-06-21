Асет Исекешев назначен акимом Астаны, сообщает Tengrinews.kz Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" "Назначить Исекешева Асета Орентаевича акимом города Астаны, освободив от должности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан", - говорится в тексте Указа Главы государства. Он сменил на этом посту Адильбека Джаксыбекова, который был назначен руководителем Администрации Президента РК. Асет Исекешев до назначения занимал должность министра по инвестициям и развитию. До этого был заместителем премьер-министра - министром индустрии и новых технологий (с 2010 по 2014 годы). В 2009-2010 годах также был министром индустрии и торговли. В 2008-2009 - помощник Президента. Также был заместителем председателя правления АО "Фонд устойчивого развития "Казына"(2006-2008). Кроме того, на протяжении трех лет был вице-министром индустрии и торговли (2003-2006). Отметим, Адильбек Джаксыбеков занимал должность столичного акима с октября 2014 года. Тогда он сменил на этом посту Имангали Тасмагамбетова.