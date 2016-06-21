Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЗКО. Иллюстративное фото с сайта acasino.kz Иллюстративное фото с сайта acasino.kz - Прокуратурой Бурлинского района в ходе мониторинга законодательства об игорном бизнесе выявлены 2 крупнейших сайта, количество игроков которых составляет более 1,5 миллиона человек, интернет-казино («казиногранд.рф» и www.pokerstars1.com). Они незаконно осуществляли деятельность на территории страны, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. По требованию прокуратуры эти сайты запрещены к распространению и функционированию на всей территории Республики Казахстан.