Венера КАЙДАРОВА не смогла присутствовать на судебном процессе из-за того, что повезла на лечение своего сына в Тбилиси. Поэтому судья Руслан ЖУМАГУЛОВ зачитал ее показания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
По словам Руслана ЖУМАГУЛОВА, адвокат Венеры КАЙДАРОВОЙ Абзал КУСПАН предоставил суду документы о том, что его подзащитная с малолетним сыном поехала в Тбилиси для прохождения медицинского обследования. Показания КАЙДАРОВОЙ не изменились, и добавить ей нечего.
- Я познакомилась с Эльвирой АБДУЛЛАЕВОЙ зимой 2014 года в Астане. Нас познакомила наша общая подруга Салтанат, которая ранее мне рассказывала, что Эльвира хороший косметолог и живет она в Москве. После первой встречи мы с Эльвирой начали общаться и встречались на разных показах мод в Астане. Потом от нее я узнала, что она вышла замуж и переехала в Алматы. В одном из наших разговоров АБДУЛЛАЕВА сказала, что у нее депрессия из-за переезда, что муж постоянно на работе и подруг она в новом городе не нашла. Тогда я в шутку предложила ей приехать ко мне в Уральск, и она приехала 27 марта. Я встретила ее в аэропорту, и мы поехали в ресторан, потом вечером заехали ко мне в салон. Там Эльвира хотела сделать укладку и маникюр, но все мастера были заняты. Мы договорились, что она приедет в салон к 9 часам утра, - зачитал показания КАЙДАРОВОЙ судья.
Также в показаниях было сказано, что Венера КАЙДАРОВА говорила погибшей о том, что АБДУЛЛАЕВА приедет в Уральск и ЖАКАНОВА очень хотела с ней встретиться. КАЙДАРОВА отметила, что Айжан с Эльвирой были знакомы и ранее.
- ЖАКАНОВА с АБДУЛЛАЕВОЙ договорились о встрече в моем салоне, но речь не шла о каких-либо процедурах. Потому как мой салон не занимается косметологией, где необходимо применение инъекций. В тот день я приехала в салон в 12.15 и администратор Гуля сказала, что Эльвира и Айжан находятся в кабинете для татуажа, а я все это время находилась в общем зале. Потом выбежала АБДУЛЛАЕВА и сообщила, что ЖАКАНОВОЙ стало плохо и попросила вызвать скорую. Когда я зашла в кабинет, то увидела Айжан без сознания. В это время посетительница по имени Анастасия сказала, что она врач и стала вместе с Эльвирой делать ей искусственное дыхание, но лучше Айжан не становилось. У нее были судорожные приступы несколько раз. По указанию врача-посетительницы мы с парикмахером держали ложкой язык ЖАКАНОВОЙ, чтобы она не задохнулась. Когда приехала скорая, врач осмотрел ее и попросил принести дефибриллятор. Затем сделал несколько разрядов, проверил пульс, посветил в глаза ей и сказал, что ЖАКАНОВА умерла, - озвучил показания хозяйки "Звезды Востока". - В это время АБДУЛЛАЕВА держала погибшую за руку и просила врача сделать укол.
Следователь задал вопрос, отправляла ли КАЙДАРОВА сообщения своим клиентам о том, что в салон "Звезда Востока" приезжает московский косметолог Эльвира ЮСУПОВА.
На это Венера КАЙДАРОВА ответила, что действительно с ее телефона была произведена рассылка сообщений по WatsApp свои подругам, где она говорила, что в Уральск приезжает косметолог, которая использует в своей работе новейшие технологии. Кроме того, КАЙДАРОВА пояснила, что сделано это было якобы для поднятия имиджа своего салона, никаких процедур в ее салоне все равно не производилось бы и АБДУЛЛАЕВА должна была только консультировать клиенток.