Венера КАЙДАРОВА не смогла присутствовать на судебном процессе из-за того, что повезла на лечение своего сына в Тбилиси. Поэтому судья Руслан ЖУМАГУЛОВ зачитал ее показания, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам Руслана ЖУМАГУЛОВА, адвокат Венеры КАЙДАРОВОЙ Абзал КУСПАН предоставил суду документы о том, что его подзащитная с малолетним сыном поехала в Тбилиси для прохождения медицинского обследования. Показания КАЙДАРОВОЙ не изменились, и добавить ей нечего. - Я познакомилась с Эльвирой АБДУЛЛАЕВОЙ зимой 2014 года в Астане. Нас познакомила наша общая подруга Салтанат, которая ранее мне рассказывала, что Эльвира хороший косметолог и живет она в Москве. После первой встречи мы с Эльвирой начали общаться и встречались на разных показах мод в Астане. Потом от нее я узнала, что она вышла замуж и переехала в Алматы. В одном из наших разговоров АБДУЛЛАЕВА сказала, что у нее депрессия из-за переезда, что муж постоянно на работе и подруг она в новом городе не нашла. Тогда я в шутку предложила ей приехать ко мне в Уральск, и она приехала 27 марта. Я встретила ее в аэропорту, и мы поехали в ресторан, потом вечером заехали ко мне в салон. Там Эльвира хотела сделать укладку и маникюр, но все мастера были заняты. Мы договорились, что она приедет в салон к 9 часам утра, - зачитал показания КАЙДАРОВОЙ судья. Также в показаниях было сказано, что Венера КАЙДАРОВА говорила погибшей о том, что АБДУЛЛАЕВА приедет в Уральск и ЖАКАНОВА очень хотела с ней встретиться. КАЙДАРОВА отметила, что Айжан с Эльвирой были знакомы и ранее. - ЖАКАНОВА с АБДУЛЛАЕВОЙ договорились о встрече в моем салоне, но речь не шла о каких-либо процедурах. Потому как мой салон не занимается косметологией, где необходимо применение инъекций. В тот день я приехала в салон в 12.15 и администратор Гуля сказала, что Эльвира и Айжан находятся в кабинете для татуажа, а я все это время находилась в общем зале. Потом выбежала АБДУЛЛАЕВА и сообщила, что ЖАКАНОВОЙ стало плохо и попросила вызвать скорую. Когда я зашла в кабинет, то увидела Айжан без сознания. В это время посетительница по имени Анастасия сказала, что она врач и стала вместе с Эльвирой делать ей искусственное дыхание, но лучше Айжан не становилось. У нее были судорожные приступы несколько раз. По указанию врача-посетительницы мы с парикмахером держали ложкой язык ЖАКАНОВОЙ, чтобы она не задохнулась. Когда приехала скорая, врач осмотрел ее и попросил принести дефибриллятор. Затем сделал несколько разрядов, проверил пульс, посветил в глаза ей и сказал, что ЖАКАНОВА умерла, - озвучил показания хозяйки "Звезды Востока". - В это время АБДУЛЛАЕВА держала погибшую за руку и просила врача сделать укол. Следователь задал вопрос, отправляла ли КАЙДАРОВА сообщения своим клиентам о том, что в салон "Звезда Востока" приезжает московский косметолог Эльвира ЮСУПОВА. На это Венера КАЙДАРОВА ответила, что действительно с ее телефона была произведена рассылка сообщений по WatsApp свои подругам, где она говорила, что в Уральск приезжает косметолог, которая использует в своей работе новейшие технологии. Кроме того, КАЙДАРОВА пояснила, что сделано это было якобы для поднятия имиджа своего салона, никаких процедур в ее салоне все равно не производилось бы и АБДУЛЛАЕВА должна была только консультировать клиенток.