Первая часть испытаний, которые проводят ученые ЗКГУ имени М. Утемисова, прошла успешно. Теперь они просят КПО б.в. профинансировать второй этап испытаний, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». algoritm (1) Сегодня, 21 июня, в ТОО «Технопарк «Алгоритм» обсудили пилотный проект по опытно-экспериментальному применению карбонатного бурового шлама в КПО б.в. - Сегодня будут рассматриваться вопросы по пилотному проекту по использованию карбонатного бурового шлама на месторождении Карачаганак. Этой проблемой вместе с ЗКГУ имени М. Утемисова занимались и многие производственные предприятия области, асфальтобетонные заводы и дорожно-строительные управления, - рассказала заведующая кафедрой химии ЗКГУ имени М.Утемисова Зарипа КУНАШЕВА. - Мы провели много исследований, в том числе и промышленные испытания. На сегодняшний день хотим поставить задачу перед КПО, чтобы дальше внедрить все то, что было испытано. Мы предлагаем в дорожно-строительных работах использовать карбонатный буровой шлам после термической обработки в составе композиционных материалов, поскольку он обладает высокой прочностью, водостойкостью, морозостойкостью и является безопасным в использовании. Между тем, представители КПО сообщили, что они всегда поддерживают инновационные проекты. - КПО уделяет особое внимание поддержке таких инновационных проектов. Данный проект был начат пару лет назад с помощью ученых ЗКГУ. Первый этап по утилизации карбонатного шлама спешно был завершен. Сейчас идет речь о коммерциализации этой технологии. Нам поступила просьба о финансировании второго этапа и сейчас этот вопрос находится на рассмотрении акционеров консорциума, - рассказал заместитель генерального директора КПО б.в. Марат КАРИМОВ, добавив при этом, что сумма финансирования является коммерческой тайной. algoritm (2) algoritm (3) algoritm (4)   Фото Медета МЕДРЕСОВА