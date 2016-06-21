На весь объем работы в текущем году выделено порядка 230 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Работы по очищению и углублению реки Урал финансируются из республиканского бюджета. Уральский филиал обслуживает 623 км. От поселка Рубежка до Индера. Основная задача устранить все то, что препятствует движению судна. Такие работы проводятся с 1 июня. - При проведении дноуглубительных работ соответственно мы вычерпываем песок, при дноочистительных работах чаще всего попадаются топляки, карчи, бывает, что подмываются берега и в реку сползают какие-то бетонные конструкции. Бывает, что дачные дома встречаются даже, после паводка, которые попадают в реку. Наша главная задача - обеспечить безопасность судоходства, путем проведения таких работ, - рассказывает директор уральского филиала РГКП «Атырауское предприятие водных путей» Мурат МУКАНОВ Весь участок, то есть 623 км обслуживают 6 бригад. Для дноуглубительных работ используют два земснаряда, на сегодня выполнено около 45% от общего объема работ, запланированных на июнь. Виктор МАКАРСКИЙ