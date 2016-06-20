В Казахстане для учащихся средних общеобразовательных заведений планируется внедрить ежемесячные экзамены в виде тестирования, сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает КазТАГ. Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" «Вообще, задача министерства образования и науки стоит какая? Мы хотим сделать экзамены – тестирование. Причем тестирование не раз в год, а хотя бы раз в месяц – по всей стране. Вообще, желательно каждую неделю. Прошли какой-то цикл – тест прошли», - заявил Сагадиев журналистам в субботу. «Чтобы мы видели, что этот ребенок, который на ЕНТ на нуль сдал, не через 10-11 лет мы увидели, что он ничему не учился, а на следующей неделе, что, условно я говорю, там какая-то область «проваливается» по физике или школа «проваливается» по физике. Мы должны это знать через неделю. Приходит министр, нажимает кнопку, у него экзамены по всей стране за прошлую неделю. Он видит красные пятна. Директор, что случилось? Объяснений нет - директора снять, нового директора (назначить - прим.). Таким образом выравнивается (ситуация - прим.)», - пояснил он. По данным министра, такое практикуется в Малайзии, в Сингапуре. «Ничего нового, мы ничего не придумываем. В Сингапуре министр каждый день знает как за прошлый день страна справилась с домашним заданием. За прошлый день! Электронный дневник, который внедрен в НИШе (АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» - прим.) и будет по всей стране внедрен: оценки выставляются – на следующий день мы видим, где кто какие оценки получил. По всей стране! По каждому ребенку», - отметил Сагадиев. «Это уже в Москве работает. В Москве министр знает оценки каждого ребенка по каждому предмету в текущем времени. Он знает зарплату каждого преподавателя в текущем времени, сколько преподаватель в этом году уже получил на сегодняшний день», - добавил он.