Такое заявление Владимир БОЖКО сделал на заседании Aссамблеи народа Казахстана в Уральске. bozhko Сегодня, 20 июня, в Уральск с рабочим визитом прибыл заместитель председателя палаты депутатов Республики Казахстан Владимир БОЖКО. Мажилисмен рассказал о теракте в городе Актобе и сказал, что сейчас возбуждено уголовное дело и идет следствие. - Я уверен, что когда закончится следствие будут выяснены причины и организаторы, - сообщил БОЖКО. - Будучи министром по чрезвычайным ситуациям РК я ездил в Китай, где мне рассказали о сотрудничестве Китая и его последствиях с другими странами. Там мне сказали одну интереснную фразу, что сотрудничество это открытие окна и в это окно может попасть как свежий воздух, так и мухи. Так вот, то что произошло в Актобе 5 июня и есть мухи, которые залетели в нашу республику со свежим воздухом. Закрыть это окно мы не можем. Благодаря ему, в нашу страну было привлечено 200 млрд долларов инвестиций, на которые были построены новые предприятия, - пояснил БОЖКО. Кроме того, Владимир БОЖКО вспомнил и потоп, который произошел в 2011 году. - Я помню, что когда люди остались без домов во время паводка в 2011 году, предприниматели, а точнее строители начали строительство домов на свои деньги, беря кредиты, взяв за гарант только слово акима, что деньги государство выделит, но позже. И деньги были перечислены уже тогда, когда стройка была закончена и сдана в эксплуатацию. Я никогда таких людей еще не видел. Об этом я даже рассказывал на заседании правительства в Астане, - заявил Владимир БОЖКО. Также мажилисмен отметил, что в Уральске с момента его последнего визита было построено очень много новых зданий и город заметно преобразился. Фото Медета МЕДРЕСОВА