Ермек КАКИМОВ единственный из персонала салона красоты "Звезда Востока", который помогал Эльвире АБДУЛЛАЕВОЙ оказывать первую помощь Айжан ЖАКАНОВОЙ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". sud abdulaeva (3) Фото из архива "МГ" Как рассказал парикмахер салона красоты Ермек КАКИМОВ, 28 марта 2016 года он пришел на работу к 12 часам дня. - Когда я пришел на работу, у меня был клиент. После 12 в общий зал выбежала Эльвира и стала кричать, чтобы вызвали скорую. Потом подошла ко мне и сказала, чтобы я пошел и помог ей. Когда мы зашли в кабинет на кушетке лежала Айжан ЖАКАНОВА и у нее был приступ похожий на эпилепсию. Помимо меня в кабинете была Эльвира, Венера КАЙДАРОВА, потерпевшая и еще одна женщина посетительница. Эльвира и эта женщина оказывали первую помощь ЖАКАНОВОЙ. Делали искусственное дыхание, массаж сердца и давали нашатырный спирт. Я в это время держал ложкой язык, как мне сказала сделать женщина, представившаяся врачом, - сообщил свидетель КАКИМОВ. - Первый приступ мы успокоили, но потом у Айжан опять начался приступ и так повторилось раза три. Эльвира все это время выходила из кабинета и звала скорую. Когда медработники приехали, я вышел из кабинета и что там происходило дальше, уже не видел. Также Ермек КАКИМОВ рассказал, что кабинет в котором все это происходила, предназначен для косметологии, однако оборудования там никакого нет. - Раньше в этом кабинете стоял солярий, потом его переоборудовали для косметологии, - пояснил свидетель. Кроме КАКИМОВА 28 марта АБДУЛЛАЕВУ видела и парикмахер Юлия АЛЕКСЕЕНКО, которая в этот день делала укладку подсудимой. - В тот день я пришла на работу к 9 часам утра, потому что ко мне была записана Эльвира. У меня в кресле она просидела часов до 12. Когда я делала укладку Эльвире в этот момент пришла Айжан ЖАКАНОВА. Она подошла к Эльвире и они очень тепло поздоровались и начали разговаривать. Спрашивали друг у друга как дела и что нового. Потом Эльвира ушла от меня и через некоторое время АБДУЛЛАЕВА выбежала из кабинета косметологии и стала просить вызвать скорую. Скорая приехала минут через 20 после вызова, - рассказала суду Юлия АЛЕКСЕЕНКО. Стоит отметить, что все работники салона красоты говорят о том, что скорая помощь приехала в салон только через 20 минут после вызова. Однако в журнале станции "103" написано, что бригада медиков приехала через 7 минут после первого звонка администратора.