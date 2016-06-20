Фото из архива "МГ" В выходные побывав на площади, аким ЗКО пожурил генерального подрядчика ТОО «Марасант». - Вот зимой вам снег мешает, летом жара, весной и осенью – дожди. Когда вы работать будете? Ускоряйтесь, давайте. Нужен результат, - заявил аким. Строительство новой площади между пятым и седьмым микрорайоном началось в 2014 году. На сегодняшний день там уже имеется центр творчества имени Кадыра Мырза Али, дворец бракосочетания и Дом дружбы, также здесь должны появиться круглые фонтаны и ротонда. Завершить строительство по плану должны в августе нынешнего года. Общая стоимость проекта 1,5 млрд тенге.