Популярную телеведущую Баян Есентаеву выписали из больницы, сообщает BNews.kz. Фото с сайта mix.tn.kz Фото с сайта mix.tn.kz Как рассказал заместитель директора по лечебной работе Талгарской центральной районной больницы Ербол Сарсенбаев, состояние теледивы оценивается как удовлетворительное. - Сегодня мы ее выписали на амбулаторное долечивание. Дальнейшее лечение будет проводиться на усмотрение невропатологов. Состояние удовлетворительное, но в дальнейшем лечении она нуждается, - говорит Ербол Сарсенбаев. Напомним, 10 июня Баян Есентаева попала в реанимацию Талгарской районной больницы с побоями и ножевым ранением. По подозрению в покушении на жизнь продюсера задержан ее супруг Бахытбек Есентаев. Суд уже вынес санкцию на его арест на два месяца. На днях неизвестный распространил фотографию Есентаевой с ее обезображенным лицом. Сейчас в больнице проходит служебное расследование.