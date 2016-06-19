Иллюстративное фото с сайта www.dimirin.ru Праздник в честь выпуска девятиклассников в школе № 7 г. Шахтинска завершился трагедией. Долгожданное мероприятие, к которому готовились и которого все очень ждали, началось душным летним утром 15 июня как обычно — поздравлениями, вручением наград, теплыми словами педагогов и родителей. И вот, когда одна из самых инициативных родительниц, 39-летняя Татьяна, произносила трогательные слова благодарности учителям от имени родителей, случилось непредвиденное. Женщина остановилась на полуслове, несколько раз моргнула и вдруг упала лицом вперед. Находившиеся на сцене педагоги и родители бросились помогать ей, но лицо молодой женщины посинело, пульс не прощупывался. «Скорая» приехала мгновенно, но женщина уже умерла… По словам родителей, Татьяна была одной из самых активных мам этого класса. В тот день выпускницей была ее дочь. Ранее в этой же школе успешно отучился сын. Семья на отличном счету, дети также. Татьяна была очень душевным человеком и красивой женщиной. Но, судя по всему, была она не очень довольна своей внешностью. С некоторых пор Татьяна начала принимать одно из разрекламированных средств для похудения и ходить на специальные тренинги. И всего за полгода достигла впечатляющих результатов – сбросила более сорока килограммов веса. — Когда я видела ее, стройную, еще более похорошевшую, говорила, что стоит остановиться. Вес у нее уже отличный — 67 килограммов. Но нет – она жаловалась, что вес стоит, не уходит… — рассказывает мама одноклассника умершей Татьяны. — В тот день она много бегала, занимаясь организацией мероприятия. Вернее, она не бегала, а летала, и все делала с улыбкой на лице и радостью в глазах. Читала стихи на сцене, с выражением, красиво, и вдруг упала. Все… Предварительный диагноз: оторвался тромб. — Семья не осталась без нашего внимания. С нашей ученицей проводится психологическая работа, чтоб поддержать ее в этот сложный период, — сообщила директор школы Оксана Пауль.