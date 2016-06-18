Фото из архива "МГ" «Почему вы считаете, что в Казахстане не может быть женщина-президент? Вполне может быть. Гендерная политика развивается нормально, в правительстве есть женщины, 30% депутатов парламента тоже женщины. Так что это вполне возможно и тем более, что есть такие подготовленные женщины», — ответил на вопрос о возможном избрании женщины на пост главы государства в Казахстане Назарбаев. Президент России Владимир Путин заметил, что он тоже знаком с некоторыми из "подготовленных женщин". "Учитывая, что у меня трое дочерей, у меня к женщинам особое отношение", - шутливо ответил ему Назарбаев. Следует отметить, что Нурсултан Назарбаев находится с официальным визитом в Санкт-Петербурге.