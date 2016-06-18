Правила безопасного поведения на воде: Купайся только в специально оборудованных местах. Не нырять в незнакомых местах. Не заплывать за буйки. Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.

фото с сайта allkerch.com Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, с начала 2016 года на водоемах области утонуло 6 человек, из них 1 – несовершеннолетний. - К сожалению, статистика неумолимо растет. 17 июня во время купания на реке Урал в районе Стеллы утонул мужчина 1978 года рождения. Вчера, 17 июня, в парке культуры и отдыха буквально в течение часа наши сотрудники спасли два 2 человека. Одной девушке стало плохо во время купания, еще одного молодого человека при патрулировании реки Чаган спасатели вытащили с середины реки. Парень не рассчитал силы, благо, спасатели подоспели вовремя, - рассказали в ДЧС Между тем, основная причина утоплений – несоблюдение элементарных правил безопасности. - С наступлением жаркой погоды, мы хотим дать несколько советов по соблюдению правил безопасности на водоемах. Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов вечера. Не следует купаться раньше, чем через час-полтора после приема пищи. Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы и пикники. Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия, - говорят спасатели. - Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу азарта вы можете послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых. Также опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю, сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Напоминают они и том, что купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу.