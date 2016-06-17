Из-за сильного ливня на улицах Алматы образовались внушительные потоки воды, сообщает Tengrinews.kz. фото с сайта tengrinews.kz фото с сайта tengrinews.kz Сообщается, что в воде оказались автомобили по проспекту Аль-Фараби, Абая и Достык. По этой причине в некоторых частях города образовались заторы. Некоторые автомобили глохнуть прямо на проезжей части. Как сообщили очевидцы, из-за образовавшегося затора на пересечении Аль-Фараби-Фурманова, автомобилистов разворачивают на Сейфуллина. "За вчерашний день 16 июня на пульт "112" ДЧС Алматы поступило около полусотни сообщений о подтоплении дворов. Из них подтвердилось более 25 случаев, так как абоненты по нескольку раз вызывали на один и тот же адрес. Больше звонков от жителей Алатауского района. Ликвидируют подтопления силами ДЧС Алматы, районными акиматами, Службы спасения Алматы", - сообщили в пресс-службе ДЧС. Ранее сообщалось, что накануне из-за сильных дождей в Алматы также затопило станцию метро "Алатау". По арычной системе вода залилась в подземный пешеходный переход перед входом на станцию. По данным сотрудников метрополитена Алматы, около 00.00 аварийно-спасательная службой потоп был ликвидирован. Как заверили в администрации метрополитена, на безопасность движения это никак не повлияло. Сейчас станция работает в обычном режиме. Также на затопление жилого пятиэтажного дома пожаловались жители микрорайона "Алгабас-6". По данным жильцов, на лестничных пролетах подъезда вода ручьями льется с верхних этажей, затоплены квартиры. Между тем, как сообщили в "Казгидромете" дожди прогнозируются на большей части территории Казахстана в период с 18 по 20 июня. 2753abd4d94cc332d54394f1a7557d75 фото с сайта tengrinews.kz  f4771be871172084db6d40d5139c91ab фото с сайта tengrinews.kz