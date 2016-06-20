Брат сообщил о взрывчатке, заложенной в здании Абайского отдела полиции, а сестра «заминировала» УВД г.Уральск, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». ГорСуд.неподвижное изображение007 Сегодня, 20 июня, Уральский городской суд под председательством судьи Раушан ИСМАИЛОВОЙ признал Альфию ХУСАИНОВУ виновной по статье 273 УК РК –«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и приговорил ее к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ей назначено принудительное лечение от алкоголизма. Как стало известно, 29 апреля 31-летняя Альфия ХУСАИНОВА в состоянии алкогольного опьянения позвонила в полицию и сообщила о заложенном взрывчатом веществе в здании УВД г.Уральска. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов взрывчатку не обнаружили. Позже была задержана ХУСАИНОВА. Женщина в суде вину признала полностью. - Я больше не буду пить, - сказала плача подсудимая уже после оглашения приговора. У женщины остались двое несовершеннолетних детей – мальчик 9 лет и девочка 8 лет. Сейчас их воспитывает отец – гражданский муж ХУСАИНОВОЙ. На суде руководство ГКП на ПХВ «Городская станция скорой помощи» заявила иск подсудимой на сумму 20 тысяч тенге, ДВД – 17120 тенге, ДКНБ – 7530 тенге и служба пожаротушения – 4049 тенге. Общая сумма гражданского иска составила 48699 тенге. Приговором суда иски были удовлетворены и в течение 30 дней подсудимая должна их погасить. Между тем, 23 мая Уральский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма, поступившее в порядке ускоренного досудебного расследования. Тогда к двум годам лишения свободы был приговорен брат подсудимой ХУСАИНОВ. Мужчина в середине апреля «заминировал» здание Абайского отдела полиции. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. Фото Алтынбека МАЙКЕНОВА