Асылбек БЕРДЫГАЛИЕВ работает фельдшером на станции скорой помощи семь месяцев, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ«
Судебное заседание по делу Эльвиры АБДУЛЛАЕВОЙ начался с допроса фельдшера, который констатировал смерть Айжан ЖАКАНОВОЙ.
По словам Асылбека БЕРДЫГАЛИЕВА, вызов в салон красоты «Звезда Востока» он получил в 12.26 и уже в 12.33 бригада скорой помощи была на месте.
— Когда диспетчеру поступил вызов, мы только заехали на станцию и его сразу же переадресовали нашей бригаде. Я зашел к диспетчеру, получил сигнальный лист, там сказали, что женщине стало плохо от укола и мы сразу же выехали. В салоне нас встретила подсудимая и провела в кабинет. Когда мы с санитаркой зашли в комнату, то я увидел на кушетке женщину с признаками биологической смерти. У нее были синие губы, темно-синие пальцы, расширенные зрачки и пульса на сонной артерии уже не было. Также видел, что из правой щеки ЖАКАНОВОЙ торчали две нитки. Я спросил какие меры предпринимали, на что косметолог мне ответила, что делали массаж сердца, искусственное дыхание и давали нашатырь. АБДУЛЛАЕВА просила сделать адреналин, но я не видел смысла его уже делать, но во избежании конфликтной ситуации я начал проводить реанимационные мероприятия и попросил помощницу принести дефибриллятор. Реанимировал я ее в течение 20-25 минут, потом сказал, что женщина уже умерла. Затем позвонил в полицию и сказал, что по адресу улица Кердери, 140 смерть до «103». Это значит, что смерть наступила до приезда врачей, — пояснил фельдшер скорой помощи.
На вопрос о том сколько времени занял путь от станции до салона, фельдшер сказал, что ехали они семь минут. Но время это примерное, потому как заполнял карту уже после вызова полиции и время он не засекал. Также юрист станции скорой помощи предоставил распечатку электронной карты, где фиксируется время вызова и время приезда бригады на адрес. В этой распечатке было написано, что вызов на пульт 103 поступил в 12.25, а врачи были на месте уже в 12.30.
— Почему вы говорите, что ехали семь минут, а в вашем компьютере забито время 5 минут и почему вы не сделали адреналин, ведь его можно делать в первые 15 минут после наступления признаков анафилактического шока? Знаете ли вы какой длины должна быть игла для укола в мышцу сердца и в какую точку его делают?- спросила фельдшера адвокат Айгуль ОРЫНБЕКОВА.
— То время, которое в компьютере оно правильно, я написал примерно. А адреналин я не сделал, потому как видел признаки биологической смерти у ЖАКАНОВОЙ. Для того, чтобы сделать укол у меня бы ушло минут пять. Пока я наберу шприц, пока руки — это все прописано у нас в № 476 протоколе лечения. Как и куда делать адреналин в сердце я не знаю, знаю как ввести его под язык. Вообще за время моей работы фельдшером мне не приходилось реанимировать пациентов, — сообщил Асылбек БЕРДЫГАЛИЕВ.
Кроме того, на суде также выяснилось, что Асылбек БЕРДЫГАЛИЕВ имеет средне-специальное медицинское образование и начал свою медицинскую практику помощником фельдшера в 2014 году.
Вместе с фельдшером на вызов в салон красоты также приезжала и санитарка Ажар БИСЕНГАЛИЕВА, которая как оказалось вообще не имеет медицинского образования, по специальности она зоотехник.
— Когда мы зашли в кабинет, где лежали женщина фельдшер сначала осмотрел ее потом сказал, чтоб я принесла дефибриллятор и начал в это время ей делать массаж сердца. Потом он сделал несколько разрядов ЖАКАНОВОЙ, но это не помогло. АБДУЛЛАЕВА просила сделать адреналин в сердце, но это решает врач и в этом случае он посчитал, что этого делать не надо, — сказала помощница фельдшера Ажар БИСЕНГАЛИЕВА.
На процесс в качестве эксперта также был вызван и анестезиолог Областной больницы Виктор ШИРЯЕВ, который заявил, что при молниеносном анафилактическом шоке необходимо было делать адреналин каждые 3-5 минут.
— При молниеносной реакции на лидокаин дефибриллятор не поможет. Необходимо было делать адреналин через каждые 3-5 минут. Но бывают случаи, когда и это не помогает это называется в нашей практике несчастный случай, — заключил анестезиолог. — Вообще для применения лидокаина не нужно иметь какие-либо лицензии. Его широко применяют в домашних условия при разведении антибиотиков, раньше повсеместно использовали новокаин, но он давал аллергическую реакцию чаще.