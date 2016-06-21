Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) подтвердила, что перепроверка допинг-пробы казахстанского тяжелоатлета Ильи Ильина с Олимпийских игр 2008 года в Пекине дала положительный результат,сообщают  tengrinews.kz. Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz Кроме Ильина, после перепроверки положительные допинг-пробы с Игр-2008 были выявлены еще у пяти тяжелоатлетов: азербайджанца Интигама Заирова, представителя Молдавии Александра Дудогло, армянки Рипсиме Хуршудян, турчанки Нурджан Тайлан и россиянок Марины Шаиновой и Надежды Евстюхиной. Данные спортсмены временно отстранены от соревнований. Отметим, что Ильин на Олимпиаде-2008 в Пекине завоевал "золото" в весовой категории до 94 килограммов. Напомним, что положительной оказалась допинг-проба Ильина, взятая на Олимпиаде-2012 в Лондоне, а также допинг-пробы еще трех олимпийских чемпионов по тяжелой атлетике из Казахстана.